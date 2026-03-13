Ο νέος πρόεδρος της Χιλής, ο ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ, ανακοίνωσε χθες(12/3) ότι έχει την πρόθεση να απονείμει χάρη στους αστυνομικούς και στους στρατιωτικούς οι οποίοι καταδικάστηκαν από την δικαιοσύνη για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της καταστολής των μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής το 2019, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 30 άνθρωποι.

🇨🇱 | Presidente chileno José Antonio Kast: “Vamos a tener que hacer cosas impopulares, sin cortar los derechos sociales”.

«Η εξουσία να απονέμεται χάρη είναι προνόμιο του προέδρου της δημοκρατίας» και «θα το χρησιμοποιήσω. Θα μελετήσουμε κάθε υπόθεση», είπε ο αρχηγός του κράτους ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενες αποφυλακίσεις μελών των δυνάμεων ασφαλείας που καταδικάστηκαν από τα δικαστήρια κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του.