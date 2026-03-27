Χιλιάδες μαθητές λυκείων και φοιτητές κατέβηκαν την Πέμπτη 26/3, στους δρόμους του Σαντιάγο για να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους στην οικονομική πολιτική του προέδρου της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ και, κυρίως, στο σχέδιο της κυβέρνησής του να περιορίσει τη δωρεάν πρόσβαση στην δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Η πορεία ξεκίνησε στο κέντρο της πρωτεύουσας της Χιλής, με πλήθος μαθητών να διαδηλώνουν ενάντια στη λιτότητα και την υποβάθμιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων, μέχρι που δυνάμεις της αστυνομίας εμπόδισαν την εξέλιξη της συγκέντρωσης χρησιμοποιώντας αντλίες νερού για να τους διαλύσουν.

Miles de ESTUDIANTES salen a protestar en Chile en contra del gobierno de Kast, el amigo de derecha de Milei, por los recortes y el aumento de combustible, tremendos huevos los hermanos chilenos pic.twitter.com/PjPXnSQXYg — TUGO News (@TugoNews) March 26, 2026

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Καστ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει μείωση κατά 3% στις τρέχουσες δαπάνες όλων των υπουργείων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής περιστολής του δημοσίου τομέα.

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση αφορά το ενδεχόμενο κατάργησης της δωρεάν πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση για νέους άνω των 30 ετών, ένα βήμα που οι διαδηλωτές φοβούνται ότι θα ακολουθήσουν και περαιτέρω περικοπές κοινωνικών παροχών.

Students from university and secondary school organizations marched through central Santiago to protest education policies under President Jose Antonio Kast’s government pic.twitter.com/iVRCYoZOlo — Reuters (@Reuters) March 27, 2026

«Απαιτούμε τον σεβασμό στα κοινωνικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες όλα αυτά τα χρόνια», είπε στο AFP ο Μπενχαμίν Τρασλάβινα, 22χρονος φοιτητής.

Ο πρόεδρος της Χιλής έχει θέσει ως στόχο μείωση των δημοσίων δαπανών κατά περίπου έξι δισεκατομμύρια δολάρια εντός 18 μηνών, ένα ποσό που, σύμφωνα με πολιτικούς του αντιπάλους, είναι πρακτικά ανέφικτο χωρίς να υποστούν περικοπές σημαντικές κοινωνικές δαπάνες.

Στα πλακάτ των διαδηλωτών εμφανίστηκε και το σύνθημα «Δεν μας αξίζει αυτή η Kastigo», ένα λογοπαίγνιο που παίζει με το επώνυμο του προέδρου και τη λέξη castigo, που σημαίνει «τιμωρία» στα ισπανικά, για να εκφράσει την οργή τους.

Μιλώντας επίσης στο AFP, η 18χρονη Σοφία Ντίας περιέγραψε την προσωπική της ανησυχία: «Η μητέρα μου πλησιάζει τα πενήντα και πάντα ήθελε να σπουδάσει, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και οικονομικών δυσκολιών. Πρέπει να έχουμε όλοι την ευκαιρία».

Την ίδια ημέρα, οι τιμές των καυσίμων εκτοξεύτηκαν, μετά από αναθεώρηση των κρατικών επιδοτήσεων, με τη βενζίνη να σημειώνει αύξηση κατά περίπου 30% και το ντίζελ κατά 60%, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε η κυβέρνηση.

Προκειμένου να μετριάσει τον αντίκτυπο της ανατιμολόγησης, η κυβέρνηση κατέθεσε την Πέμπτη 26/3, στη Βουλή νομοθετική πρόταση περί «ενεργειακής έκτακτης ανάγκης», που προβλέπει επιδοτήσεις ύψους 110 δολαρίων τον μήνα για το επόμενο εξάμηνο στους οδηγούς ταξί και τα σχολικά λεωφορεία.