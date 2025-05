Το προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα και άλλα κτήρια στην πρωτεύουσα της Χιλής εκκενώθηκαν την Τρίτη λόγω έντονης οσμής αερίου, σύμφωνα με μαρτυρίες και αναρτήσεις που δημοσιεύονται σε κοινωνικά δίκτυα.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, αφού εγκατέλειψαν το προεδρικό μέγαρο της Χιλής και γειτονικά κτήρια. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι διερευνούν το περιστατικό, χωρίς ακόμη να έχουν εντοπίσει την αιτία.

Η αστυνομική διεύθυνση του Σαντιάγο επιβεβαίωσε πως έλαβε κλήσεις για έντονη οσμή αερίου σε διάφορα σημεία στο κέντρο της χιλιανής πρωτεύουσας.

🇨🇱 #BREAKING: CHILE EVACUATES PRESIDENTIAL PALACE AFTER MYSTERIOUS GAS ODOR STINKS UP CAPITAL

Something smelled very wrong in Santiago, Chile’s capital, and it wasn’t politics this time.

