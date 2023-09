Επεισόδια ξέσπασαν χθες Κυριακή στο Σαντιάγο ανάμεσα σε αστυνομικούς και μερίδες διαδηλωτών στο περιθώριο πορείας –με τη συμμετοχή του προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς– στη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας του Αουγούστο Πινοτσέτ, παραμονή της σημερινής επετείου του στρατιωτικού πραξικοπήματος με το οποίο ο στρατηγός κατέλαβε την εξουσία στη Χιλή.

Ο πρόεδρος, που ανήκει στην αριστερά, συμμετείχε σε μέρος της πορείας περίπου 5.000 ανθρώπων, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ήταν ο πρώτος αρχηγός κράτους που το έκανε μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας το 1990.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ομάδες διαδηλωτών πέταξαν πέτρες εναντίον του προεδρικού μεγάρου, παραβίασαν μπάρες ασφαλείας και προκάλεσαν φθορές στην είσοδο πολιτιστικού κέντρου κοντά στο κτίριο.

Σημειώθηκαν επίσης αψιμαχίες διαδηλωτών και αστυνομικών σε άλλα σημεία της πόλης, κατά μήκος της πορείας. Ορισμένοι διαδηλωτές εκσφενδόνισαν κοκτέιλ μολότοφ εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης και έστησαν φλεγόμενα οδοφράγματα.

"Nunca más!"

Incredible sight! Thousands of women, all dressed in black, gather on the night of September 10th in front of La Moneda palace in Santiago, Chile, in honour and memory of the tens of thousands of disappeared and tortured during the Pinochet dictatorship.… pic.twitter.com/CUFJg0NctR

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Denis Rogatyuk (@DenisRogatyuk) September 11, 2023