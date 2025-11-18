Κόμματα της δεξιάς, προσκείμενα στον υποψήφιο της άκρας δεξιάς για την προεδρία της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ, που θα αναμετρηθεί τον Δεκέμβριο με την αντίπαλό του της αριστεράς Γιανέτ Χάρα στον δεύτερο γύρο, μετατρέπονται στην ισχυρότερη παράταξη στο κοινοβούλιο της χώρας της Λατινικής Αμερικής, χωρίς πάντως να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των εδρών, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής.

Ο κ. Καστ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον πρώτο γύρο, πίσω από την υποψήφια της κεντροαριστερής συμμαχίας στην εξουσία. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να ανανεώσουν επίσης τη σύνθεση όλης της Βουλής και της μισής Γερουσίας.

Η δεξιά και η άκρα δεξιά θα αποσπάσουν πολλές από τις έδρες της κεντροαριστεράς αφού συνεδριάσει και συγκροτηθεί σε σώμα η νέα εθνική αντιπροσωπεία την 11η Μαρτίου, με βάση την καταμέτρηση των ψήφων, που είχε φθάσει χθες το 99,9% και δημοσιοποιήθηκε από τη SERVEL, την εφορευτική επιτροπή.

Στη Βουλή θα καταλάβουν 76 έδρες από τις συνολικά 155.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Χοσέ Αντόνιο Καστ, το οποίο χαρακτηρίζεται ακροδεξιό, θα είναι το ισχυρότερο στην κάτω Βουλή με 31 έδρες, από 9. Στη Γερουσία, αύξησε τις έδρες του από τη μια το 2021 στις 5.

Στην άνω Βουλή, παρατάξεις της δεξιάς θα καταλάβουν 25 έδρες, έναντι 23 των δυνάμεων της αριστεράς.

Η δεξιά, που παρουσίασε στις προεδρικές εκλογές τρεις υποψηφίους από διαφορετικά κόμματα, συγκέντρωσε πάνω από το 50% των ψήφων στην Κυριακή και δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι ο Χοσέ Αντόνιο Καστ οδεύει σε επικράτηση στον δεύτερο γύρο.

Ήδη το βράδυ της Κυριακής εξασφάλισε στήριξη από την Έβελιν Ματέι, μορφή της παραδοσιακής δεξιάς, και τον Γιοχάνες Κάισερ, ακραίο φιλελεύθερο κοινοβουλευτικό.

Η παράταξη του δεξιού οικονομολόγου Φράνκο Παρίσι, που κατέλαβε την τρίτη θέση στις προεδρικές εκλογές προχθές, «αντισυστημικού» υποψηφίου, εξασφάλισε 14 έδρες στη Βουλή, αλλά καμιά στη Γερουσία.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: A.A.