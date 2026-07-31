Η κυβέρνηση της Χιλής ανήγγειλε χθες Πέμπτη τη σταδιακή αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Βενεζουέλα, μετά τη ρήξη ανάμεσα στο Σαντιάγο και το Καράκας το 2024, με πρώτο βήμα την επανέναρξη των προξενικών υπηρεσιών.

Τον Ιούλιο του 2024, η κυβέρνηση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αιχμαλωτίστηκε από τον στρατό των ΗΠΑ στην επίθεση στο Καράκας την 3η Ιανουαρίου, μεταφέρθηκε και παραμένει σε φυλακή στην αμερικανική επικράτεια, διέταξε να φύγει από τη Βενεζουέλα το διπλωματικό προσωπικό της Χιλής και άλλων έξι χωρών, που αξίωσαν «πλήρη επανεξέταση των αποτελεσμάτων» των προεδρικών εκλογών στις οποίες επανεξελέγη, εν μέσω διαμαρτυριών της αντιπολίτευσης, που διατεινόταν πως επικράτησε εκείνη.

«Καταλήξαμε σε σημαντική συμφωνία, που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων (…) Από σήμερα, η Χιλή και η Βενεζουέλα ξεκινούν νέα πορεία», είπε ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ στο προεδρικό μέγαρο.

Η συμφωνία «θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε» ώστε να αντιμετωπιστούν οι «τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας ως χώρες της ίδιας ηπείρου. Προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια, τη μετανάστευση και την οικονομική ανάπτυξη», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Η διακοπή των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες αποτελούσε εμπόδιο για την πολιτική έναντι των μεταναστών που θέλει να εφαρμόσει ο Χιλιανός πρόεδρος Καστ — ο οποίος εννοεί να απελάσει την πλειονότητα των περίπου 33.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά στη Χιλή, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι υπήκοοι Βενεζουέλας.