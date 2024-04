Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Χιλή, όταν μια κρατούμενη άρπαξε το όπλο ενός εκ των αστυνομικών και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως. Μάλιστα η σύλληψή της στην τοπική αγορά, καταγραφόταν σε ζωντανή μετάδοση και ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και ο εικονολήπτης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nacion, από τα πυρά της γυναίκας τραυματίστηκε ένας εκ των αστυνομικών στο γόνατο, ο εικονολήπτης του περιστατικού της σύλληψης και ένα ακόμη άτομο.

🇨🇱 #Chile: A woman snatched gun from a police guard in the middle of a police procedure and began shooting, leaving two injured, a cameraman who was at the scene and a guard. pic.twitter.com/43qaNB3RuO

— 𝗡 𝗢 𝗜 𝗦 𝗘 ⚡ A L E R T S (@NoiseAlerts) April 1, 2024