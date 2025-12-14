Οι Χιλιανοί προσέρχονται στις κάλπες σήμερα (14/12) για να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο της χώρας τους. Φαβορί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θεωρείται ο υπερσυντηρητικός Χοσέ Αντόνιο Καστ, ένας 59χρονος δικηγόρος που δηλώνει θαυμαστής του δικτάτορα Αουγκούστο Πινοτσέτ. Αντίπαλός του η Γιανέτ Χάρα, πρώην υπουργός Εργασίας του απερχόμενου προέδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς, η οποία υποστηρίζεται από μια ευρεία συμμαχία της Αριστεράς και του κέντρου.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, πατέρας εννέα παιδιών, επικέντρωσε την προεκλογική του εκστρατεία στην καταπολέμηση των συμμοριών και στο μεταναστευτικό, υποσχόμενος να απελάσει σχεδόν 340.000 παράτυπους μετανάστες.

Η Γιανέτ Χάρα, μετριοπαθής κομμουνίστρια, εστίασε στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στην προστασία των συντάξεων.

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 16 Νοεμβρίου, η Χάρα εξασφάλισε 26,8% έναντι 23,9% του Καστ.

Η 27χρονη σχεδιάστρια Ισιδώρα Σότο δήλωσε ότι θα ψηφίσει τη Χάρα «για το καλό της χιλιανής κοινωνίας και όχι μόνο των λίγων».

Για την Ούρσουλα Βιγιαλόμπος, η οποία σκοπεύει να ψηφίσει τον Καστ, αυτό που έχει σημασία «περισσότερο από τις κοινωνικές παροχές, είναι η ασφάλεια. Να μπορούν οι άνθρωποι να βγαίνουν από τα σπίτια τους χωρίς φόβο». «Πρέπει να λάβουμε κάπως ακραία μέτρα στην αρχή, για να εξασφαλίσουμε μια ειρηνική χώρα», είπε η 44χρονη νοικοκυρά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό είναι οι βασικές ανησυχίες των περισσότερων Χιλιανών, κι έπεται η οικονομική δυσχέρεια που συνδέεται με την υποτονική ανάπτυξη.

«Η χώρα καταρρέει», υποστηρίζει ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος εμφανιζόταν πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, να παρουσιάζει μια Χιλή βυθισμένη στο χάος.

Η Σεσίλια Μόρα, μια 71χρονη συνταξιούχος, λέει πως θα ψηφίσει τη Χάρα προκειμένου να διαφυλάξει τα κοινωνικά κεκτημένα. Βλέπει τον Καστ ως «Πινοτσέτ χωρίς στολή», σε μια χώρα όπου η δικτατορία άφησε πίσω 3.200 νεκρούς και εξαφανισθέντες μεταξύ 1973 και 1990.

Ο Καστ δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον Πινοτσέτ, δηλώνοντας ευθαρσώς πως εάν ήταν ζωντανός, θα τον ψήφιζε σήμερα. Ο πατέρας του 59χρονου υποψηφίου για την προεδρία της Χιλής γεννήθηκε στη Γερμανία και ήταν μέλος του κόμματος του Χίτλερ, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν 2021. Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του στρατολογήθηκε διά της βίας και αρνείται πως ήταν υποστηρικτής του ναζιστικού κινήματος.

Τα εκλογικά τμήματα στη Χιλή θα ανοίξουν στις 08:00 (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα) και θα κλείσουν στις 18:00 (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα).

