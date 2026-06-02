Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς στη Χιλή, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ανήγγειλε χθες Δευτέρα, στην πρώτη του ομιλία εφ’ όλης της ύλης στο κοινοβούλιο της χώρας, διάφορα μέτρα, πρωτίστως στο πεδίο της ασφάλειας, στην προσπάθειά του να φρενάρει την ταχεία πτώση της δημοτικότητάς του, μόλις τρεις μήνες αφού ανέλαβε την εξουσία.

Στέρηση των δωρεάν σπουδών για τους «βάνδαλους», ενίσχυση της αστυνομίας, ειδικά στις περιφέρειες, πολύ πιο βαριές ποινές για όσους ενέχονται στο οργανωμένο έγκλημα: ο πρόεδρος Καστ, 60 ετών, επανήλθε στα προεκλογικά ρητορικά σχήματά του — εξελέγη υποσχόμενος να εφαρμόσει πρόγραμμα με κύρια στοιχεία του την πάταξη της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης.

Απόντων όμως χειροπιαστών μέτρων τους πρώτους μήνες της θητείας του, το ποσοστό των πολιτών που τον αποδοκιμάζει έχει φτάσει το 58%, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Cadem.

«Πρέπει να επιτεθούμε στο οργανωμένο έγκλημα και να κάνουμε πολύ βαρύτερες τις ποινές» για σοβαρά εγκλήματα, είπε ο Χοσέ Αντόνιο Καστ στην πρώτη του ομιλία στο κοινοβούλιο εφ’ όλης της ύλης, στη Βαλπαραΐσο, περίπου 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Μερικά χιλιόμετρα από εκεί, ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και περίπου εκατό διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για τις δημοσιονομικές περικοπές της κυβέρνησής του.

Στην ομιλία του, που αναμεταδόθηκε απευθείας από τηλεοπτικά δίκτυα της Χιλής, ο αρχηγός του κράτους τόνισε πως προτεραιότητές του είναι η «ενίσχυση της ασφάλειας», η «ώθηση της οικονομίας» κι η δημιουργία «χιλιάδων θέσεων εργασίας».

Μολονότι η Χιλή συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς χώρες της Λατινικής Αμερικής, η αύξηση των δολοφονιών και των απαγωγών, που αποδόθηκε στην εγκατάσταση στη χώρα διεθνών συμμοριών όπως η Tren de Aragua, που αρχικά σχηματίστηκε στη Βενεζουέλα, διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην εκλογική νίκη του Καστ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP