Μία σκηνή που μοιάζει να έχει βγει από κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 7/2, σε αυτοκινητόδρομο στο Σαντιάγο της Χιλής, όταν ένας οδηγός βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με ένοπλη ενέδρα ληστών και αντέδρασε πατώντας γκάζι κινούμενος εναντίον τους.

Στο βίντεο που καταγράφει το γεγονός, διακρίνονται δύο οχήματα- ένα μαύρο και ένα λευκό- να κινούνται κανονικά μέχρι τη στιγμή που φτάνουν σε μία έξοδο του δρόμου. Ξαφνικά, το μαύρο όχημα φρενάρει απότομα μπροστά από το λευκό, επιχειρώντας να το σταματήσει.

Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, δύο κουκουλοφόροι πετάγονται έξω από το μαύρο αυτοκίνητο, κρατώντας πιστόλια. Η απειλή είναι άμεση, αλλά ο οδηγός του λευκού αυτοκινήτου δεν χάνει την ψυχραιμία του: επιταχύνει και παρασύρει τους ληστές πριν προλάβουν να φτάσουν στο παράθυρό του.

Ένας από τους δράστες πυροβολεί μία φορά, χωρίς όμως να πετύχει τον οδηγό. Το ζευγάρι που επέβαινε στο όχημα καταφέρνει να διαφύγει χωρίς τραυματισμούς.

Robbers are getting creative they are blocking your car at the highway ramp, then walk up once you’re trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/DSxGa0zI8O — RaphouseTV uncut (@Raphousetvuncut) February 10, 2026

Σύμφωνα με το βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την επίθεση, η γυναίκα που ήταν μαζί στο λευκό αυτοκίνητο εκφράζει την ανησυχία της λέγοντας στον οδηγό: «Λένε ότι αυτή η περιοχή είναι κάπως επικίνδυνη». Αμέσως μετά, ουρλιάζει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ενώ ο οδηγός προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του. Το ζευγάρι φαίνεται να είχε σχεδιάσει να σταματήσει λίγο πιο κάτω, σε σημείο που θεωρούσε ασφαλέστερο.

«Δευτερόλεπτα που φάνηκαν αιωνιότητα»

Ο οδηγός, μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, αποκάλυψε ότι είχε ήδη υποψιαστεί το μαύρο όχημα πριν εκδηλωθεί η επίθεση. «Όταν είδα έναν από αυτούς να βγαίνει κρατώντας όπλο, η μόνη μου σκέψη ήταν να ξεφύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, ένας συγγενής του, είχε πέσει θύμα παρόμοιας ληστείας στην ίδια περιοχή, γεγονός που τον έκανε πιο προσεκτικό.

«Ήταν δευτερόλεπτα, αλλά μου φάνηκαν σαν μια ζωή. Είδα καθαρά το όπλο και έψαξα για διέξοδο», είπε ο ίδιος.

Εγκαταλελειμμένο το όχημα των δραστών

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες βρέθηκε λίγο αργότερα εγκαταλελειμμένο κοντά στο σημείο της επίθεσης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από: La Tercera