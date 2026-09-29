Η κυβέρνηση του προέδρου της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα σύνολο μέτρων με σκοπό να αναζωογονηθεί η οικονομία της Χιλής και να δημιουργηθούν 100.000 θέσεις εργασίας, με φόντο την αύξηση της ανεργίας.

Στο 9,5%, ο επίσημος δείκτης ανεργίας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 5ετίας, σύμφωνα με το ινστιτούτο στατιστικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει επενδύσεις, έργα και μέτρα 1,3 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ, ώστε να τονωθεί η απασχόληση· αναμένεται ότι «θα αρχίσει να υλοποιείται τους επόμενους μήνες και όλο το 2027», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας στο Σαντιάγο.

Προβλέπονται τέσσερις άξονες: επιτάχυνση των κρατικών επενδύσεων και των δημοσίων έργων άμεσης εκτέλεσης, τόνωση των προσλήψεων, προσφορά περισσότερης ρευστότητας σε επιχειρήσεις και προμηθευτές, κατάρτιση νέας εθνικής πολιτικής για την απασχόληση.

Ξεχωρίζουν μέτρα υποστήριξης όπως η «επιδότηση της απασχόλησης» σε συγκεκριμένες περιοχές και τομείς που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, για τα οποία θα διατεθεί κρατική χρηματοδότηση 94 εκατ. δολαρίων το 2026 και το 2027.

Η κρίση απασχόλησης πλήττει σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους — πιο σκληρά τις γυναίκες και τους κάτω των 24 ετών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP