Πέντε τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν χιονοθύελλα έπληξε το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε της Χιλής, στην περιοχή της Παταγονίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας στην περιφέρεια Μαγκαγιάνες, ο Χοσέ Αντόνιο Ρουίς, ανακοίνωσε πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, δύο Μεξικανοί, δύο Γερμανοί και μια Βρετανίδα. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν σώοι.

Τα ίχνη των τουριστών χάθηκαν σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, όταν χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή με ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 190 χλμ/ώρα – ανάλογες ενός ισχυρού κυκλώνα.

Το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε βρίσκεται στο νότιο άκρο της Χιλής, σε απόσταση περίπου 2.800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, και προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.