Δραματικές στιγμές έζησε το πλήρωμα και οι επιβάτες ενός Boeing 787 της αεροπορικής εταιρείας LATAM που πετούσε από το Μαϊάμι των ΗΠΑ προς τη Χιλή όταν ένας από τους πιλότους, ο 56χρονος Ivan Andaur πέθανε από παθολογικά αίτια μέσα στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Μόλις έγινε αντιληπτή η αδιαθεσία και τελικά ο θάνατός του ο συγκυβερνήτης άλλαξε κατεύθυνση και έκανε αναγκαστική προσγείωση στον Παναμά.

Το περιστατικό που έφερε στη δημοσιότητα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Sun συνέβη το βράδυ της Κυριακής 13 Αυγούστου. Ο άτυχος πιλότος βρισκόταν στο πιλοτήριο με προορισμό το Σαντιάγο όταν ένιωσε αδιαθεσία και πήγε στην τουαλέτα. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος αλλά και επιβατών να τον βοήθησουν αρχικά και στη συνέχεια να τον επαναφέρουν τελικά δεν τα κατάφεραν.

«Δυστυχώς, δεν είχαμε τις απαραίτητες ή επαρκείς προμήθειες για να κάνουμε μια καλή αναζωογόνηση», δήλωσε μια νοσοκόμα.

«Η LATAM πρέπει να βελτιώσει το θέμα του πρωτοκόλλου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υγείας και ιατρικής ανάγκης όπως αυτή, όπου μπορούν να σωθούν ζωές, αλλά χρειάζονται οι πόροι». Δεν ήταν αμέσως σαφές σε ποιους «πόρους» αναφερόταν. Ένας επιβάτης είπε ότι ένας συγκυβερνήτης ρώτησε αν υπήρχαν γιατροί στο αεροπλάνο περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωση. Οι επιβάτες κρατήθηκαν σε ξενοδοχεία στην πόλη του Παναμά και η πτήση συνεχίστηκε την Τρίτη.

«Τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα κατά τη διάρκεια της πτήσης για να διαφυλαχθεί η ζωή του πιλότου. Δυστυχώς, μετά την προσγείωση και την περαιτέρω ιατρική βοήθεια, ο πιλότος πέθανε», είπε η αεροπορική εταιρεία στην εφημερίδα The Post. «Ο Όμιλος LATAM είναι βαθιά λυπημένος για αυτό το γεγονός και δράττεται αυτής της ευκαιρίας για να εκφράσει τα μέγιστα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του υπαλλήλου μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της αεροπορική εταιρεία από την Χιλή. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 271 επιβάτες με την πτήση από το Μαϊμι μεχρι το Σαντιάγκο να διαρκεί συνολικά τρεις ώρες.

