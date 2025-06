Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη 6/6, στην περιοχή της Ατακάμα, στη βόρεια Χιλή, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ωστόσο περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Whoahh! Moment the M6.4 earthquake hit Copiapó Mall in Atacama, Chile today 👀 pic.twitter.com/STVDGCjpmz

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 13.15 τοπική ώρα (20.15 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 54 χιλιομέτρων από την πόλη Ντιέγκο δε Αλμάγκρο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος Γκάμπριελ Μπόριτς ανέφερε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Πλάνα και φωτογραφίες τοπικών μέσων ενημέρωσης δείχνουν σπασμένα τζάμια και γκρεμισμένους τοίχους στην πόλη Κοπιαπό, που απέχει 800 χιλιόμετρα βορείως του Σαντιάγο.

«Μετά τον σεισμό, έχουμε 23.000 πελάτες χωρίς ηλεκτροδότηση στην περιοχή της Ατακάμα» ενώ αναφέρθηκαν και κάποιες καταρρεύσεις κτιρίων, ανέφερε ο Μιγκέλ Ορτίς, ο υποδιευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών.

