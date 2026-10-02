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Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επομένη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής Χοσέ Αντόνιο Καστ.

 

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος. Ορισμένοι φοιτητές κρατούσαν ρόπαλα και απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι συνελήφθησαν.

Οι κυριότερες φοιτητικές οργανώσεις είχαν οργανώσει αυτή τη διαδήλωση αν και το ακριβές περιεχόμενο που πρώτου προϋπολογισμού του ακροδεξιού προέδρου δεν είναι ακόμη γνωστό. Ο Καστ πάντως ανήλθε στην εξουσία τον Μάρτιο υποσχόμενος ότι θα επιβάλει μέτρα λιτότητας.

«Θα πέσει, θα πέσει, η εκπαίδευση του Πινοτσέτ», φώναζαν οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στον θαυμασμό που έχει εκφράσει ο Καστ για τον πρώην δικτάτορα της Χιλής Αουγκούστο Πινοτσέτ (1973-90).

Οι συγκεντρωμένοι έκαναν πορεία από το κέντρο του Σαντιάγο προς το προεδρικό μέγαρο Λα Μονέδα.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η ανώτατη εκπαίδευση θα παραμείνει δωρεάν για περισσότερους από 600.000 φοιτητές, λίγους μήνες αφού η κυβέρνησή του εξέταζε το ενδεχόμενο να καταργήσει αυτό το δικαίωμα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης αύξηση των δαπανών για την ασφάλεια κατά 9,1% και περισσότερους πόρους (+8,1%) για μέτρα ανάπτυξης και απασχόλησης.

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