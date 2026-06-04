Αστυνομικοί συγκρούστηκαν την Τετάρτη στο Σαντιάγο με φοιτητές, στο περιθώριο μιας μαζικής διαδήλωσης με αφορμή τις περικοπές που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ακροδεξιού προέδρου Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Η διαδήλωση αυτή οργανώθηκε δύο ημέρες αφού ο πρόεδρος ανακοίνωσε το σχέδιό του για τη σύνταξη ενός μητρώου που θα περιλαμβάνει τους δράστες επιθέσεων εναντίον αστυνομικών και υγειονομικών, καθώς και όσους καταδικάζονται για βανδαλισμούς μνημείων.

Τα πρόσωπα που θα περιλαμβάνονται σε αυτό το μητρώο μπορεί να στερηθούν ορισμένα προνόμια, όμως τη δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση ή τη σύνταξή τους από το κράτος.

Χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν το πρωί στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η αστυνομία ωστόσο τους εμπόδισε να πλησιάσουν το προεδρικό μέγαρο, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση. Οι διαδηλωτές απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες.

#Chile.#Police crack down: they attacked a demonstration organized by high school and university #students in #Santiago; many students were arrested.

The protests are against rising #livingcosts and cuts to the #education budget. pic.twitter.com/FmUtX9Qhyu — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) June 3, 2026

Οι Αρχές δεν έχουν κάνει ακόμη ανακοίνωσεις. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε τουλάχιστον δέκα συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και μιας γυναίκας με αίματα στο πρόσωπο.

«Σταματήστε τις περικοπές, αυτό δεν είναι λιτότητα, είναι κλοπή» και «Με τις περικοπές, το σύστημα υγείας δεν θα αντέξει μέχρι τον Αύγουστο», έγραφαν στα πανώ τους οι διαδηλωτές.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, 60 ετών, εξελέγη πρόεδρος με την υπόσχεση ότι θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομία. Μετά την ορκωμοσία του διέταξε τη μείωση κατά 3% στις δαπάνες όλων των υπουργείων.

«Αυτή είναι επίθεση εναντίον των φτωχών, επειδή εκείνοι εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές», είπε η Ρομίνα Κουέβας, μια εκπαιδευτικός 47 ετών.