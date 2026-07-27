Στη σύλληψη του απόστρατου χουντικού αξιωματικού Νέλσον Χαάσε Μασέι, προχώρησε η αστυνομία της Χιλής, βάζοντας τέλος στην πολυετή φυγή του .

Ο Χαάσε ήταν ο τελευταίος καταδικασμένος που παρέμενε φυγόδικος για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη στυγερή δολοφονία του θρυλικού τραγουδοποιού Βίκτορ Χάρα και του διευθυντή των φυλακών Λίτρε Κιρόγα το 1973, αμέσως μετά το πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ.

Ο 80χρονος πλέον πρώην στρατιωτικός εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας και οδηγήθηκε στη φυλάκη για να εκτίσει ποινή κάθειρξης 25 ετών.

Ο εντοπισμός στο Πουγιέουε και η οδηγία φυλάκισης

Ο απόστρατος αξιωματικός του στρατού Νέλσον Χαάσε Μασέι συνελήφθη κατόπιν εντολής της δικαστού Παόλα Πλάσα από την Αστυνομία Ερευνών (PDI).

Ο Χαάσε είχε καταδικαστεί οριστικά το 2023 σε συνολική κάθειρξη 25 ετών και δύο ημερών, ωστόσο εξαφανίστηκε αμέσως μετά την απαγγελία της ετυμηγορίας και παρέμενε φυγόδικος για σχεδόν τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα χιλιανά μέσα ενημέρωσης, ο καταδικασθείς εντοπίστηκε κρυμμένος σε αγροτική ιδιοκτησία στην περιοχή Πουγιέουε (Puyehue) της περιφέρειας Λος Λάγος, περίπου 850 έως 950 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο.

Η δικαστική εξουσία της Χιλής επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, αναφέροντας ότι εκδόθηκε η διαταγή για την αμεσότητα της φυλάκισής του.

Βίκτορ Χάρα: Η φωνή της αντίστασης που σίγησε με 44 σφαίρες

Ο Βίκτορ Χάρα υπήρξε δεσπόζουσα μορφή της πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της Χιλής. Τραγουδιστής, συνθέτης, θεατρικός σκηνοθέτης και πολιτικός ακτιβιστής, ηγήθηκε του μουσικού κινήματος Nueva Canción Chilena, συνδέοντας τη λαϊκή παράδοση με τους κοινωνικούς αγώνες.

Ως στενός υποστηρικτής του σοσιαλιστή προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο Χάρα μπήκε αμέσως στο στόχαστρο των πραξικοπηματιών.

Μετά την ανατροπή της δημοκρατίας την 11η Σεπτεμβρίου 1973, συνελήφθη στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο και μεταφέρθηκε στο Στάδιο Χιλής, το οποίο μετατράπηκε σε κέντρο βασανιστηρίων.

Εκεί, αφού βασανίστηκε άγρια επί ημέρες, δολοφονήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1973 σε ηλικία 40 ετών.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε δεκάδες τραύματα και 44 σφαίρες στο σώμα του, καθιστώντας το έγκλημα αυτό σύμβολο της ωμότητας του καθεστώτος.

Το κλείσιμο της υπόθεσης και το αποτύπωμα της δικτατορίας

Η πολυετής δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2023 με την καταδίκη επτά πρώην στρατιωτικών σε ποινές από 8 έως 25 χρόνια κάθειρξης.

Πέντε από τους καταδικασθέντες εκτίουν ήδη την ποινή τους στη φυλακή. Ο στρατηγός Ερνάν Τσακόν αυτοκτόνησε όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του για να τον συλλάβουν, ενώ με τη σύλληψη του Χαάσε, δεν απομένει πλέον κανένας φυγόδικος για την υπόθεση.

Το Ίδρυμα «Βίκτορ Χάρα» χαιρέτισε τη σύλληψη, επισημαίνοντας ωστόσο την πικρία του για τη μεγάλη καθυστέρηση, σημειώνοντας ότι μετά από μισό αιώνα είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για πλήρη απονομή δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τις επίσημες επιτροπές αλήθειας, κατά την περίοδο της δικτατορίας του Πινοτσέτ (1973-1990) περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ή εξαφανίστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες υπέστησαν βασανιστήρια και διώξεις.