Οι Αρχές της Χιλής ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα τη σύλληψη 34 φερόμενων ως μελών περουβιανής συμμορίας γνωστής με την ονομασία Los Pulpos (σ.σ. «τα χταπόδια»), κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων οι οποίες διεξήχθησαν από την αρχή του τρέχοντος έτους, διαβεβαιώνοντας πως «πρακτικά εξάρθρωσαν» την εγκληματική οργάνωση αυτή.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φιγουράρουν φερόμενα ως «ηγετικά στελέχη» και ως μέλη του «επιχειρησιακού βραχίονα» της συμμορίας, ανέφερε ο επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας της Χιλής Κρίστιαν Σεπούλβεδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην έδρα της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών (PDI).

Ο εγκληματικός πυρήνας, που δρούσε στο Σαντιάγο, «πρακτικά εξαρθρώθηκε», σχολίασε με ικανοποίηση ο Λουίς Κορδέρο, υπουργός Ασφάλειας της Χιλής.

El operativo coordinado entre la @PDI_Chile, @Gendarmeria_CL y la @FiscaliadeChile, contó la colaboración internacional de la DIGIMIN peruano y la Policía Nacional del Perú, y consiguió detener a 20 integrantes de la banda “Los Pulpos”, tres de ellos en la ciudad de Barranca. pic.twitter.com/vsA2Dugr2W — Ministerio de Seguridad Pública de Chile (@minsegpublicacl) February 9, 2026

Από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν, 32 είναι Περουβιανοί υπήκοοι, ένας είναι Χιλιανός και η εθνικότητα του τελευταίου είναι ακόμη ανεξακρίβωτη.

Συνολικά, η αστυνομία συνέλαβε 50 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονταν με τη συμμορία Los Pulpos από το 2021, τη χρονιά που διαπιστώθηκε η παρουσία της στην πρωτεύουσα, διευκρίνισε η PDI στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πλήγμα που καταφέρθηκε στη συμμορία Los Pulpos εγγράφεται στο πλαίσιο σειράς επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας των Αρχών της Χιλής εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Αν και η χώρα συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς στη Λατινική Αμερική, τα βίαια εγκλήματα έχουν αυξηθεί κατά την τελευταία δεκαετία. Η ανασφάλεια ήταν το ζήτημα το οποίο δέσποζε στην εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών του Δεκεμβρίου, τις οποίες κέρδισε καθαρά ο ακροδεξιός υποψήφιος Χοσέ Αντόνιο Καστ.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: biobiochile.cl