Η κυβέρνηση του προέδρου της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι έκλεισε συμφωνία με τους κυριότερους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές, που επιτρέπει να λάβουν τέλος οι γενικευμένοι αποκλεισμοί δρόμων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, οι οποίοι είχαν αρχίσει την Τρίτη, στο πλαίσιο διαμαρτυριών και κινητοποιήσεων εναντίον των αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου κίνησης.

Εκατοντάδες οδηγοί φορτηγών, άλλοι επαγγελματίες οδηγοί και αυτοκινητιστές ταξί συμμετείχαν αυτή την εβδομάδα σε αποκλεισμούς οδικών αξόνων για κάποιες ώρες σε όλη τη χώρα, αξιώνοντας από την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα ελάφρυνσής τους, μπροστά στην απογείωση της τιμής του ντίζελ, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 74% από τον Μάρτιο, απειλώντας την ίδια την επιβίωση των εταιρειών μικρού και μεσαίου μεγέθους στον κλάδο των μεταφορών, σύμφωνα με τους φορείς εκπροσώπησής τους.

«Η Χιλή έχει ανάγκη ομαλότητα για να συνεχίσει να μεγεθύνεται, να συνεχίσει να αναπτύσσεται», αναγνώρισε ο υπουργός Εσωτερικών Κλαούντιο Αλβαράδο έπειτα από συνομιλίες του με ηγετικά στελέχη συνδικάτων.

Η κυβέρνηση δέχτηκε να ακυρωθεί η πιο πρόσφατη αύξηση των τιμών του ντίζελ, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη, και να μειωθεί κατά 100 πέσος (9 λεπτά του ευρώ) η τιμή του ντίζελ ανά λίτρο, είπε ο υπουργός.

Η τιμή του καυσίμου, που χρησιμοποιούν οι περισσότερες εταιρείες μεταφορών, δεν θα αυξηθεί πριν από την 31η Μαρτίου 2027, συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας συνδικάτων του κλάδου των μεταφορών Δύναμη του Βορρά (CFTN) Κριστιάν Σαντοβάλ ευχαρίστησε τον υπουργό για τις «προσπάθειες» που κατέβαλε και πρόσθεσε πως πλέον «είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να βάλουμε τέλος στην κινητοποίηση».

Τον Μάρτιο, ενώ είχε μόλις αναλάβει την εξουσία, η κυβέρνηση Καστ άλλαξε εκ βάθρων τη λειτουργία μηχανισμού ο οποίος απορροφούσε μεγάλες αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Έτσι, απότομα, κατέληξαν να μετακυλίονται στους χιλιανούς καταναλωτές.