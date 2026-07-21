Δραματικός είναι ο νεότερος απολογισμός από το φονικό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη Χιλή από τα μέσα Ιουλίου. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, τέσσερις παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι έχουν πληγεί άμεσα, βλέποντας τα σπίτια τους να υφίστανται σοβαρές ζημιές ή να καταστρέφονται ολοσχερώς. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, οι ισχυροί άνεμοι και η επικίνδυνη φουσκοθαλασσιά έχουν θέσει τις αρχές της λατινοαμερικανικής χώρας σε κατάσταση συναγερμού.

Βίντεο αποτυπώνουν τις καταστροφές:

Δραματικός ο απολογισμός των θυμάτων και των ζημιών

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου, προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και τεράστια κύματα στις παράκτιες περιοχές, σαρώνοντας υποδομές και κατοικίες.

Βίντεο από τις πλημμύρες:

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αλίσια Σεμπριάν, διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Χιλής (SENAPRED):

Επιβεβαιώνονται 10 νεκροί εξαιτίας των φαινομένων.

εξαιτίας των φαινομένων. 4 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι , με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό τους

, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό τους Καταγράφονται 17 τραυματίες .

. Ο συνολικός αριθμός των άμεσα πληγέντων ανέρχεται σε 2.422 άτομα.

Πάνω από 2.000 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Η μανία της φύσης προκάλεσε ανυπολόγιστες υλικές ζημιές, αφήνοντας χιλιάδες πολίτες χωρίς στέγη. Περισσότερες από 2.000 κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρότατες φθορές, ενώ ολόκληρες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες λόγω της υπερχείλισης ποταμών και των φερτών υλικών στους δρόμους.

Οι κρατικές υπηρεσίες και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας της Χιλής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.