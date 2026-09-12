Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχτηκε στην περιοχή του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας (νότια του Σαντιάγο) στη Χιλή, καθώς μια καταστροφική πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Οι φλόγες άρχισαν να τυλίγουν τις εγκαταστάσεις το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με την πύρινη λαίλαπα και κατάφεραν τελικά να την περιορίσουν και να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο το πρωί του Σαββάτου (τοπική ώρα). Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το πολύνεκρο δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τον τραγικό απολογισμό επιβεβαίωσε επίσημα ο δήμος του Πιτρουφκέν, ο οποίος σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή».

Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας: