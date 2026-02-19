Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε υγροποιημένο αέριο συγκρούστηκε και εξερράγη, ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Βίκτορ Βιέλμα, επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης των Carabineros, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το φορτηγό έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, για λόγους που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Επτά μικρότερα οχήματα επηρεάστηκαν επίσης από το ατύχημα που συνέβη στο βόρειο τμήμα του Σαντιάγο νωρίς την Πέμπτη.

