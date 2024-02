«Ο αγροτικός κόσμος πεθαίνει»: το κίνημα διαμαρτυρίας των Ισπανών αγροτών έφθασε σήμερα στο κέντρο της Μαδρίτης όπου τεράστιες αυτοκινητοπομπές τρακτέρ με τους οδηγούς τους διαδήλωσαν κατά της αβεβαιότητας στον τομέα όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Χιλιάδες αγρότες από όλη την Ισπανία κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης σε μια συναυλία από κόρνες, κουδούνια αγελάδων και τύμπανα, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων (Union de Uniones) αλλά και ομάδων αγροτών που κινητοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσά τους, 500 κατάφεραν να φθάσουν στο κέντρο της πόλης πάνω σε τρακτέρ σύμφωνα με τη νομαρχία. Συντεταγμένοι σε πέντε φάλαγγες από περίπου εκατό οχήματα η κάθε μια, έφθασαν στο υπουργείο Γεωργίας πίσω από πανό που έγραφαν: «ο αγροτικός κόσμος πεθαίνει» ή «χωρίς την ύπαιθρο, η πόλη δεν τρώει».

Αποκορύφωμα ενός κινήματος οργής που ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες, στον απόηχο διαδηλώσεων που οργανώθηκαν κυρίως στη Γαλλία και τη Γερμανία, η διαδήλωση αυτή οδήγησε σε πολλά μποτιλιαρίσματα και προκάλεσε κάποιες εντάσεις με τις δυνάμεις της τάξης.

Spain: Stormtroopers from the EUROGENDFOR special forces brutally beat farmers in Madrid.#Spain#Madrid #Europe #Spanish pic.twitter.com/KUPr81Qubj

— Lady Di (@Lady_Di_W) February 21, 2024