Πολίτες που υποστηρίζουν τους σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, βγήκαν στους δρόμους πόλεων χθες Παρασκευή για να διαδηλώσουν εναντίον του πολυεθνικού στρατιωτικού συνασπισμού που σχημάτισαν οι ΗΠΑ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Χιλιάδες υποστηρικτές των Χούθι, οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, συμμετείχαν σε πορεία στη Σαναά, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στην αντιισραηλινή και αντιαμερικανική δράση τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η διαδήλωση είχε κεντρικό σύνθημα «ο συνασπισμός για την προστασία ισραηλινών πλοίων δεν μας τρομοκρατεί» και συμμετέχοντες φώναζαν συνθήματα όπως «αν πλησιάσει οποιοδήποτε πλοίο, θα το χτυπήσουμε», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα των σιιτών ανταρτών, που ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης.

Despite the American threats, the people of Yemen did not back down from supporting Palestine.

Grand demonstration in favor of Palestine in Sanaa.

One million people participated and expressed their solidarity with Palestine.#Gaza #Israel #America #Hamas #GazaMassacre… pic.twitter.com/ajcOvkGRNY

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Asian Politico (@AsianPolitico) December 23, 2023