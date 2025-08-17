Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν χθες, Σάββατο, στους δρόμους στο κέντρο του Τελ Αβίβ ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει η Χαμάς.

“HaTikvah” at Hostages Square in Tel Aviv . Credit: Yair Palty pic.twitter.com/KFNILVIInX — Iris (@streetwize) August 16, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φόρουμ συγγενών ομήρων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του dpa. Διαδηλώσεις έγιναν επίσης, σύμφωνα με αναφορές, στη Χάιφα, την Ιερουσαλήμ και την Μπερσέβα.

«Αύριο θα βάλουμε λουκέτο σε όλη τη χώρα», δήλωσε απευθυνόμενη στους διαδηλωτές η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, ο γιος της οποίας, ο Ματάν, είναι ένας από τους περίπου 20 ζωντανούς ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ζανγκάουκερ αναφερόταν στην προγραμματισμένη για σήμερα πανεθνική απεργία στο Ισραήλ.

At the dawn of the Nationwide day of strikes protestors unfurl a giant Israeli flag showing pictures of the 50 remaining hostages at Hostages Square in Tel Aviv. Strikes and protests throughout Israel today will put pressure on the economy ans thus on the government to push for a… pic.twitter.com/2f99QHr4aD — We Are All Hostages (@AllHostages) August 17, 2025

«Και δεν θα σταματήσουμε, δεν θα περιμένουμε ο (πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», συνέχισε η Ζανγκάουκερ.

Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, η Κυριακή είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας στο Ισραήλ.

Οι οικογένειες ζήτησαν να γίνει απεργία σε διαμαρτυρία για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις αντί να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων, ανέφερε η Times of Israel.

On eve of nationwide strike, hostage families rally as IDF moves toward Gaza City offensive Thousands gather in Tel Aviv ahead of planned shutdown organized by hostage families, as IDF chief approves broad operational plan for Gaza City and diplomatic channels signal potential… pic.twitter.com/k5KQ0FwUSz — Ynetnews (@ynetnews) August 16, 2025

Το Ισραήλ εκτιμά ότι υπό την κατοχή της Χαμάς βρίσκονται οι σοροί περίπου 30 ανθρώπων που απήχθησαν στη Λωρίδα της Γάζας επιπλέον των ζωντανών ομήρων.