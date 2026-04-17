Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν σταδιακά στον νότιο Λίβανο μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός, αντικρίζοντας όμως μια πραγματικότητα γεμάτη ερείπια, καταστροφές και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Μικρά παιδιά υψώνουν τα χέρια από τα παράθυρα αυτοκινήτων κάνοντας το σήμα της νίκης, την ώρα που οικογένειες διασχίζουν αυτοσχέδιες διαβάσεις στον ποταμό Λιτάνι, καθώς οι βασικές γέφυρες έχουν καταστραφεί. Μπροστά τους, ωστόσο, απλώνονται βομβαρδισμένες πόλεις και κατεστραμμένες υποδομές.

Σημειώνεται πως σχεδόν ένας στους τέσσερις Λιβανέζους αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του, τόσο στον νότο όσο και σε άλλες περιοχές, μετά τις επιχειρήσεις του Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι στόχος του ήταν η εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ και η προστασία των πολιτών του.

Η δεκαήμερη εκεχειρία προσφέρει μια προσωρινή ανάσα και επιτρέπει σε πολλούς να επιστρέψουν, ωστόσο για δεκάδες χιλιάδες αυτό δεν είναι εφικτό, καθώς τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί ή βρίσκονται σε περιοχές που παραμένουν υπό στρατιωτικό έλεγχο.

Για άλλους, η επιστροφή συνοδεύεται από απογοήτευση. Στη Ναμπατίγια, μία από τις πιο πληγείσες περιοχές, κάτοικοι αντικρίζουν ολοκληρωτικά κατεστραμμένες κατοικίες, με τις αρχές να αναφέρουν χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα ή σοβαρά κατεστραμμένα.

Δεν λείπουν και όσοι διστάζουν να επιστρέψουν. Εκτοπισμένοι που πέρασαν μήνες σε πρόχειρα καταλύματα στη Βηρυτού εκφράζουν φόβους για νέα κλιμάκωση, υπενθυμίζοντας ότι και στο παρελθόν εκεχειρίες δεν τηρήθηκαν πλήρως.

Παρά την ελπίδα για ειρήνη, η επιστροφή για πολλούς σημαίνει μια νέα αρχή μέσα από τα ερείπια, με την καθημερινότητα να παραμένει εύθραυστη και αβέβαιη.