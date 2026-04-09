Στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας βρίσκονται τις τελευταίες ώρες χιλιάδες Ιρανοί προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στον πρώην Ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο γιος του, ο Μοτζταμπά, ο οποίος τον διαδέχθηκε στις αρχές Μαρτίου, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως έκτοτε. Η παρουσία του σήμερα στις επιμνημόσυνες τελετές για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πατέρα του δεν θεωρείται μέχρι στιγμής πιθανή μετά τον τραυματισμό του σε πλήγμα, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, χιλιάδες άνθρωποι με πορτρέτα του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη στο χέρι και σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετέχουν σε συγκεντρώσεις που έχουν διοργανωθεί σε όλη τη χώρα.

Λόγω του πολέμου, δεν είχε καταστεί δυνατό να γίνει κηδεία με δημόσιες τιμές του Αλί Χαμενεΐ, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί