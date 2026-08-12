Ο απόλυτος εφιάλτης εκτυλίσσεται στην Κολομβία, μετά τον σφοδρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα τον τρέχοντα αιώνα. Η δόνηση των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει αφήσει πίσω της βιβλική καταστροφή, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές και βυθίζοντας το έθνος στο πένθος.

Ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα μόλις πριν από λίγες ημέρες, κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υποσχόμενος οικονομική στήριξη στους πληγέντες, την ώρα που η κυβέρνησή του καλείται να αναθεωρήσει τον κρατικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσει την κρίση.

Ο τραγικός απολογισμός σε αριθμούς

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν τουλάχιστον 254 επιβεβαιωμένα θύματα (101 στην Περέιρα και 95 στο Κάλι). Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.000, με το σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης να βρίσκεται πλέον υπό κατάρρευση.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες εγκλωβισμένους κάτω από τόνους μπάζων.

Το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) εκτιμά ότι 5.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, εκατοντάδες κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και δεκάδες κτήρια κατέρρευσαν – ανάμεσά τους και ένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Κάλι.

Πάνω από 100 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί έως τώρα.

Μάχη στα ερείπια και σκηνές χάους

Ολόκληρες πόλεις, όπως η Περέιρα και το Κάλι, μοιάζουν βομβαρδισμένες. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μια δραματική μάχη με τον χρόνο. Με γερανούς, εκσκαφείς, αλλά και με γυμνά χέρια, σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες, ζητώντας συχνά απόλυτη ησυχία για να ακούσουν τυχόν φωνές επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια.

«Σιωπή! Είμαστε πυροσβέστες. Αν μπορείτε να μας ακούσετε, φωνάξτε ή κάντε οποιονδήποτε θόρυβο», φωνάζουν τα σωστικά συνεργεία.

Στο Κάλι, το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές όταν μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια του συγκροτήματος διαμερισμάτων Torres del Limonar. Ωστόσο, οι στιγμές χαράς είναι ελάχιστες μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας. Ο γραμματέας δημόσιας υγείας του Κάλι, Χερμάν Εσκομπάρ, δήλωσε ότι το νεκροτομείο της πόλης είναι πλέον γεμάτο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να περισυλλέγουν σορούς.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης, Αλεχάντρο Έντερ, επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας με τη συνδρομή του στρατού για την αποτροπή λεηλασιών, αν και βίντεο στα social media τον δείχνουν να αποδοκιμάζεται έντονα από κατοίκους μιας κατεστραμμένης γειτονιάς.

«Ένας εφιάλτης που έγινε πραγματικότητα»

Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι και αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στο ύπαιθρο, φοβούμενοι τους συνεχείς μετασεισμούς. Η Ρόζα Γκονζάλες, ιδιοκτήτρια ξενώνα στην Περέιρα, περιέγραψε πώς το κτήριό της άρχισε να τρίζει προτού καταρρεύσει, αμέσως μόλις η ίδια, ο σύζυγός της και το 10 μηνών βρέφος τους πρόλαβαν να βγουν έξω.

Από την πλευρά του, ο influencer Χοσέ Γκαγιέγο, ο οποίος βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Περέιρα την ώρα του χτυπήματος, κατέγραψε σε ζωντανή μετάδοση τη σφοδρότητα του σεισμού. «Υπήρχαν τραυματίες, αιμόφυρτοι άνθρωποι που ούρλιαζαν ψάχνοντας τις οικογένειές τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι διέσχισε την πόλη με τα πόδια, αντικρίζοντας εικόνες που περιέγραψε ως «έναν εφιάλτη που ζωντάνεψε».

Αποκλεισμένες περιοχές και σύγχυση

Η κατάσταση είναι εξίσου απελπιστική στην περιοχή Τσοκό. Αυτόχθονες κοινότητες παραμένουν χωρίς ρεύμα και βασικές υπηρεσίες, με τρία αεροδρόμια κλειστά και κεντρικούς οδικούς άξονες αποκομμένους. Ο Αντρές Καϊσέδο, εκπρόσωπος της μικρής κοινότητας Σιπί, δήλωσε ότι οι κάτοικοι αναγκάζονται να σκαρφαλώνουν στα δέντρα για να βρουν σήμα στο ίντερνετ, επισημαίνοντας την πλήρη έλλειψη ιατρικών προμηθειών.

Εν μέσω αυτού του χάους, επικρατεί σύγχυση σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των νεκρών. Παρότι ο Πρόεδρος Ντε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε έναν αρχικό απολογισμό, η κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε νεότερη, επίσημη ενημέρωση, προκαλώντας επικρίσεις. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι, λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας στις χειρότερα πληγείσες περιοχές, η πλήρης καταγραφή των θυμάτων και των ζημιών ίσως διαρκέσει μέρες.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ο εξάχρονος Ματέο Βαλένσια, γιος του δημάρχου της παραθαλάσσιας πόλης Μπαΐα Σολάνο, Τζαΐρσον Λεονέλ Βαλένσια. Το παιδί σκοτώθηκε όταν κατέρρευσε το σπίτι του. «Ο θάνατος του Ματέο γεμίζει με βαθιά θλίψη τον θεσμό μας και ολόκληρο τον δήμο της Μπαΐα Σολάνο», ανέφερε η τοπική αυτοδιοίκηση.

Η διάσωση ενός μωρού κάνει τον γύρο του διαδικτύου: