Χιλιάδες διαδηλωτές μετείχαν σήμερα, Σάββατο 4 Νοεμβρίου, σε συγκέντρωση στο κέντρο του Λονδίνου υπέρ των Παλαιστινίων για τέταρτο συνεχόμενο Σάββατο, ζητώντας «άμεση κατάπαυση του πυρός» καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, που είχε καλυφθεί από παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ που έγραφαν «κατάπαυση του πυρός» ή «τέλος στη σφαγή» στη Γάζα.

Roads blocked next to Trafalgar Square by the sheer number of people attending a rally in central London demanding freedom for Palestine pic.twitter.com/WcPBKO1Tgp

— Socialist Worker (@socialistworker) November 4, 2023