Περίπου χίλιοι άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους, στην πόλη Νισέμι, στη Σικελία, καθώς επλήγη από κατολίσθηση. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές περιοχές στη νότια Ιταλία

Η ιταλική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις νότιες περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν πληγεί από καταιγίδες την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Σικελία έχει υποστεί ζημιές ύψους 740 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα μπορούσε να διπλασιαστεί, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση.

