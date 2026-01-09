Η Ευρώπη δοκιμάζεται σκληρά από τη κακοκαιρία. Σφοδροί άνεμοι και χιονοπτώσεις κυριαρχούν σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία.

Η Βρετανία και η Γαλλία πλήττονται από την καταιγίδα Goretti. Πιο συγκεκριμένα, η Βρετανία, που ήδη βρίσκεται εν μέσω μιας από εκ των πιο κρύων και μακροχρόνιων περιόδων ψύχους των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζει προβλήματα υψηλού κινδύνου.

Περισσότεροι από 500.000 πολίτες έλαβαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ πάνω από 70.000 νοικοκυριά σε Αγγλία και Ουαλία παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σοβαρά είναι και τα προβλήματα στις μεταφορές, καθώς το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ ανέστειλε τη λειτουργία των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Γαλλία: «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας»

Στη βορειοδυτική Γαλλία οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στον νομό Μανς, για τον οποίο η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ύψιστο συναγερμό.

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και για περίπου άλλους 30 νομούς της χώρας.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας», τόνισαν στον λογαριασμό τους στο Χ οι τοπικές αρχές στη Μάγχη, οι οποίες κάλεσαν τους κατοίκους να φροντίσουν να έχουν αποθέματα πόσιμου νερού και έκτακτα μέσα φωτισμού.

Γερμανία: «Δεν λειτουργούν σχολεία και μέσα μεταφοράς»

Στην Γερμανία, η κακοκαιρία «Elli» κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της με θερμοκρασίες σημαντικά κάτω από το μηδέν, κατά τόπους έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και παγετό. Τρία κρατίδια ανακοίνωσαν ήδη ότι αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι σιδηρόδρομοι περιορίζουν τα δρομολόγια των τρένων, ενώ το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την έκθεση στο δριμύ ψύχος. Το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας για τη χώρα σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με -27 βαθμούς Κελσίου, στο Μαρίενμπεργκ-Κουνχάιντε της Σαξονίας.

Ενόψει της αναμενόμενης από απόψε επιδείνωσης του καιρού, το Αμβούργο, η Βρέμη και η Κάτω Σαξονία ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι αύριο τα μαθήματα των σχολείων θα πραγματοποιηθούν μόνο διαδικτυακά, ενώ οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) περιορίζουν προληπτικά τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων στα βόρεια και στα βορειοανατολικά της χώρας. Επιπλέον, οι υπερταχείες θα περιορίσουν την ανώτερη ταχύτητά τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις. Για τη συγκεκριμένη περιοχή η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις, ακόμη και χιονοστιβάδες και παγετό.

Κρατίδια και οργανώσεις απευθύνουν επίσης έκκληση για βοήθεια προς τους άστεγους, ζητώντας από τους πολίτες να ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις. «Μην στρέφετε αλλού το βλέμμα σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στο Βερολίνο Κάρστεν Χίντσμαν και ανέφερε ότι δύο «ζεστά λεωφορεία» θα βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία τα επόμενα εικοσιτετράωρα, για να προσφέρουν προστασία από το ψύχος και ζεστό φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη. Η ομοσπονδιακή υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο από την έκθεση στο δριμύ ψύχος και τον παγετό σε δρόμους και πεζοδρόμια και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν όσο είναι εφικτό την έξοδο από το σπίτι και, αν χρειάζεται να μεταβούν κάπου, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους.

Καλύτερη η εικόνα στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, οι κακές καιρικές συνθήκες εξασθένησαν την Πέμπτη, βοηθώντας το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, το οποίο χτες είδε 800 πτήσεις να ακυρώνονται και χίλιους ταξιδιώτες να διανυκτερεύουν εκεί, να προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα. Ωστόσο, το πρωί επλήγη από μια σύντομη διακοπή ρεύματος.