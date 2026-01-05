Η σφοδρή χιονόπτωση προκαλεί πολλά προβλήματα στις αερομεταφορές, τα δρομολόγια των τρένων και την οδική κυκλοφορία στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Βρετανία, καθώς εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ ακινητοποιήθηκαν.

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της Ευρώπης, ακυρώθηκαν περίπου 700 πτήσεις σήμερα (5/1). Μέχρι τις δύο το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονταν σε άλλα αεροδρόμια.

«Υπάρχουν τεράστιες ουρές εδώ. Δεν είναι σαφές το τι θα γίνει», είπε ένας ταξιδιώτης, μιλώντας στο ολλανδικό μέσο ενημέρωσης AD.

Heavy snowfall caused widespread transport chaos in the Netherlands as authorities urged people to stay home and airlines diverted planes away from Amsterdam due to dangerous conditions https://t.co/V0JqHmIiXL pic.twitter.com/OqvnPNNHzM — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

Στο μεταξύ, στη Γαλλία, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ζήτησε από τους αερομεταφορείς να μειώσουν κατά 15% τις πτήσεις τους στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού. Ο υπουργός Μεταφορών, Φιλίπ Ταμπαρό, προέτρεψε τους ταξιδιώτες να επαληθεύσουν εάν η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, προτού αναχωρήσουν από το σπίτι τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Το υπουργείο επέβαλε περιορισμό ταχύτητας στα οχήματα που κινούνται στους δρόμους γύρω από την Ιλ ντε Φρανς. Η κρατική εταιρεία RATP, που είναι αρμόδια για τις δημόσιες μεταφορές στο Παρίσι, ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων. Το μετρό και ο προαστιακός λειτουργούν κανονικά.

Το μποτιλιάρισμα έφτασε τα 1.000 χιλιόμετρα αθροιστικά στους δρόμους της Ιλ ντε Φρανς, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αστυνομίας – συνήθως, στις ώρες αιχμής, οι ουρές των αυτοκινήτων εκτείνονται σε μήκος 300 χιλιομέτρων.

Στη δυτική Γαλλία, όπου το χιόνι έφτασε τα 15 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές της Νορμανδίας, νταλίκες δίπλωσαν στον δρόμο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Α28 που συνδέει τη Ρουέν με την Αμπβίλ.

#FRANCE #PARIS #FRANCIA 🔴 FRANCE :📹 PARIS LOOKS SO BEAUTIFUL beneath a soft blanket of snow, January 5 📹 EIFFEL Tower, Nôtre-Dame Videos by La Tour Eiffel & Patrick Carrascossa#Snow #Nieve #Neige pic.twitter.com/SdaLzucMoz — LW World News (@LW_WorldNews) January 5, 2026

Ακινητοποιημένα είναι τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ και η ολλανδική εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν λιγότερα δρομολόγια. Η εταιρεία Eurostar ανέφερε εξάλλου ότι τα τρένα με τελικό προορισμό την Ολλανδία θα φτάνουν μόνο μέχρι τις Βρυξέλλες. Οι αναχωρήσεις των τρένων της Eurostar από την Ολλανδία ακυρώθηκαν.

Πολλά σχολεία στην Ουτρέχτη θα παραμείνουν κλειστά αύριο.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης πολλά ατυχήματα στους δρόμους, αν και οι Αρχές συμβούλευαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας προβλέπει χιονόνερο για αύριο, Τρίτη και νέες, πυκνές χιονοπτώσεις, την Τετάρτη.

🔴Catastrophic traffic in Île-de-France: 778 km of jams reported! Snow-covered A6 seen in Villabé, Essonne ❄️ (📹 @Viewsurf). Authorities warn drivers to stay cautious.

📍Villabé, Essonne, Île-de-France, France. pic.twitter.com/FqonJ5ge6f — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 5, 2026

Προβλήματα και στη Βρετανία

Η χιονόπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων και δρομολογίων τρένων, ενώ εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν.

Καμία πτήση δεν πραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο του Αμπερντίν στη Σκωτία, ενώ στο Λίβερπουλ η πίστα του αεροδρομίου παρέμεινε κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του χιονιού και του παγετού. Άνοιξε και πάλι αργά το απόγευμα.

Ακυρώθηκαν επίσης πολλές πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Μπέλφαστ και του Μάντσεστερ.

UK snow maps show England and Wales hit across 240 miles with up to 10 incheshttps://t.co/9NkSLNI4Rv pic.twitter.com/Mvqd4CXqa3 — The Mirror (@DailyMirror) January 4, 2026

Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office προβλέπει χιόνια και παγετό για αύριο στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία, ένα τμήμα της Ουαλίας και τη νοτιοδυτική Αγγλία.

Τα θερμόμετρα έδειχναν σήμερα -10,9°C στο Σαπ, στη βορειοανατολική Αγγλία και το χιόνι έφτασε στα 52 εκατοστά στο Τόμιντουλ, στη βόρεια Σκωτία.

Προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων παρουσιάστηκαν κυρίως στην Ουαλία και τη βόρεια Σκωτία.