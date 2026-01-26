Στη Νέα Υόρκη είναι συνηθισμένοι από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και αυτό οδήγησε αρκετούς πολίτες να κάνουν τη βόλτα τους στο περίφημο Central Park της Νέας Υόρκης.

Πανέμορφο το χιονισμένο Central Park

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει ταξίδι στις ΗΠΑ, έχουν πάει σίγουρα, στη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον, στη Νέα Υόρκη. Και όταν πας εκεί, δεν μπορείς να μην επισκεφθείς το περίφημο Central Park.

View this post on Instagram A post shared by Hassan Cashmor (@fhassanrahman85)

Όσοι βέβαια είναι μόνιμοι κάτοικοι έχουν και τα τυχερά τους, καθώς μπορούν να δουν και να χαρούν ένα πανέμορφο και χιονισμένο πάρκο.

Δείτε το βίντεο