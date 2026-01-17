Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε χιονοδρομικό κέντρο στο όρος Ελμπρούς, το υψηλότερο βουνό της Ευρώπης, όταν ισχυρή χιονοστιβάδα κατέβηκε με ορμή την πλαγιά, απειλώντας άμεσα τουρίστες και εγκαταστάσεις.

Holy shit, this morning this is scary! A massive avalanche struck the Elbrus Resort in Kabardino-Balkaria, Russia 🇷🇺 on January 15. pic.twitter.com/cl0RxbvlWS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 15, 2026

Βίντεο που καταγράφηκαν την Πέμπτη (15/1), αποτυπώνουν τη στιγμή που ένας τεράστιος όγκος χιονιού κατευθύνεται προς τον χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού κέντρου στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, στη νότια Ρωσία. Αρχικά, παρευρισκόμενοι παρακολουθούν αποσβολωμένοι το φαινόμενο, ωστόσο σύντομα συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και προσπαθούν να απομακρυνθούν.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η περιοχή καλύπτεται από ένα πυκνό λευκό σύννεφο χιονιού, με τη χιονοστιβάδα να «καταπίνει» το θέρετρο. Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν, ότι δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή σοβαρά τραυματίες.