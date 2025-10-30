Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Μια χιονοστιβάδα μεγάλων διαστάσεων κατέκλυσε τη βόρεια πλαγιά της οροσειράς Annapurna I, στο Νεπάλ, την ώρα που σε κοντινή απόσταση υπήρχε ένα camp ορειβατών.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail, φαίνεται ένα τεράστιο τείχος χιονιού να πλησιάζει το σημείο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση, με ταχύτητα, ενώ ο κόσμος τρέχει να απομακρυνθεί, φωνάζοντας.

Το καταφύγιο, που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων, καταστράφηκε, όμως ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες.

Δείτε το βίντεο: