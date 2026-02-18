Χιονοστιβάδα σημειώθηκε γύρω στις 14:30 χθες (17/2) το μεσημέρι , στην ορεινή κοινότητα του Rhêmes-Notre-Dame, στην περιοχή Chanavey της Κοιλάδας της Αόστα, προκαλώντας αναστάτωση σε επισκέπτες και κατοίκους. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε κατά μήκος του καναλιού Cussunaz, στην πλαγιά που βρίσκεται απέναντι από το χιονοδρομικό πεδίο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η χιονοστιβάδα δεν έπληξε άμεσα τις πίστες, ωστόσο το ισχυρό ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε, έφτασε μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται καθαρά μια σκιέρ, καθώς και το άτομο που τη βιντεοσκοπεί, να παρασύρονται από την ένταση του αέρα και του χιονιού, χάνοντας στιγμιαία την ισορροπία τους.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξημένο κίνδυνο που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή, καθώς για σήμερα έχει εκδοθεί προειδοποίηση επιπέδου 4/5 (ισχυρός κίνδυνος) για πολλές κοιλάδες της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων οι Valsavarenche, Val di Rhêmes, Val Veny, Valgrisenche, La Salle, Morgex, Testata Gressoney e Ayas, Testata Val d’Ayas-Saint Jacques, Val Ferret, Val di La Thuile και Gran San Bernardo (Ollomont). Σε άλλες περιοχές, όπως η κοιλάδα Cogne και τμήματα των Ayas και Lys, ο κίνδυνος παραμένει στο επίπεδο 3/5 (μέτριος).

Διακοπή κυκλοφορίας και επιχείρηση απομάκρυνσης

Λόγω της χιονοστιβάδας του Cussunaz, οι τοπικές Αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο της Περιφερειακής Οδού 24, στο τμήμα μεταξύ των οικισμών Chanavey και Carré. Περισσότερα από 100 άτομα που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο, σε συντονισμένη επιχείρηση της Πολιτικής Προστασίας και των σωστικών συνεργείων.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο νυχτερινής διακοπής της κυκλοφορίας από το Espace Loisir, λίγο ψηλότερα από το Rhêmes-Saint-Georges, ως προληπτικό μέτρο.

Τι να κάνετε αν σας φτάσει το ωστικό κύμα χιονοστιβάδας

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ακόμη και όταν η χιονοστιβάδα εκδηλώνεται εκτός πίστας, το ωστικό κύμα μπορεί να προκαλέσει πτώσεις ή τραυματισμούς. Σε μια τέτοια περίπτωση:

–Περιστρέψτε το σώμα σας προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη χιονοστιβάδα, ώστε να μειώσετε την έκθεση στο ωστικό κύμα.

-Καλύψτε άμεσα μύτη και στόμα για να προστατεύσετε τους αεραγωγούς από το χιόνι και τη σκόνη πάγου.

-Πιέστε δυνατά τα πέδιλα στο έδαφος για να διατηρήσετε την ισορροπία ή χαμηλώστε το κέντρο βάρους σας

Με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες, οι αρχές τονίζουν ότι απαιτείται απόλυτη προσοχή ακόμη και στις χαραγμένες και ελεγχόμενες πίστες, ενώ το εκτός πίστας σκι (freeride) θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο και αποθαρρύνεται αυστηρά. Η συνεχής ενημέρωση από τα επίσημα δελτία χιονοστιβάδων κρίνεται απαραίτητη, πριν από οποιαδήποτε ορεινή δραστηριότητα.

