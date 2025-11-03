Τουλάχιστον τρεις ορειβάτες σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις αγνοούνται σήμερα στο ανατολικό Νεπάλ, έπειτα από χιονοστιβάδα στο όρος Γιαλούνγκ Ρι (5.630 μ.), σύμφωνα με αξιωματούχο της περιοχής στο AFP.

Ο Γκιαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Ντόλαχα, ανέφερε ότι δύο από τους νεκρούς είναι Νεπαλέζοι και ο τρίτος αλλοδαπός, όπως και οι αγνοούμενοι, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούν δύσκολη την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης.

Το Νεπάλ φιλοξενεί οκτώ από τις δέκα υψηλότερες κορυφές του κόσμου, προσελκύοντας ορειβάτες και πεζοπόρους από όλο τον πλανήτη. Οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια είναι συνήθως λιγότερο δημοφιλείς λόγω του δυσμενούς καιρού.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις, εγκλωβίζοντας αρκετούς τουρίστες στα Ιμαλάια. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αγνοούνται δύο Ιταλοί ορειβάτες στο δυτικό Νεπάλ.

