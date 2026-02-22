Αντιμέτωπη με άλλη μια ισχυρή χιονοθύελλα θα βρεθεί από σήμερα η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι περισσότερα από 30 εκατοστά χιονιού θα πέσουν σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης.

Ύστερα από τη σφοδρή χιονοθύελλα στα τέλη Ιανουαρίου, μεγαλουπόλεις στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, η Βοστώνη και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, προετοιμάζονται ξανά για έντονες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι τόνισε χθες Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι το ύψος του χιονιού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 50 εκατοστά. Προέτρεψε τους Νεοϋορκέζους να μείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τις μετακινήσεις, προειδοποιώντας πως αυτές θα είναι «εξαιρετικά επικίνδυνες» το πρωί της Δευτέρας.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) προέβλεψε πως 30-60 εκατοστά χιονιού θα πέσουν στη Βοστώνη. Οι μετακινήσεις σε ορισμένα σημεία της Ανατολικής Ακτής θα καταστούν «σχεδόν αδύνατες» λόγω του χιονιού, ανέφερε η NWS, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διακοπών στην ηλεκτροδότηση. Προέβλεψε επίσης αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στο Ντέλαγουερ και στο Νιου Τζέρσεϊ.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η σφοδρή χιονοθύελλα που σάρωσε 14 αμερικανικές πολιτείες στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP