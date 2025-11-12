Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Το πιο πολικό φθινόπωρο των τελευταίων σχεδόν πέντε δεκαετιών βιώνουν αυτές τις ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τις Μεγάλες Λίμνες έως τη νότια Φλόριντα, ένα κύμα αρκτικού αέρα έχει προκαλέσει ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ακραία φαινόμενα, που θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολόγων, το φετινό φθινόπωρο είναι το ψυχρότερο από το 1976, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο της εποχής.

Από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα, το χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες από ένα σύντομο κύμα αρκτικού αέρα, έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις μέχρι το Μαϊάμι με τις θερμοκρασίες έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού γα την εποχή.

 


Η εξέλιξη της χιονοθύελλας που παίρνει «σχήμα λίμνης», όπως κατέγραψαν δορυφόροι, χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.

Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, ως και 30 εκατοστά χιονιού στρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.

 


Το φαινόμενο της λεγόμενης «χιονοθύελλας λίμνης» (lake-effect snow), που καταγράφηκε από δορυφόρους πάνω από τις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σπάνιο και εντυπωσιακό.

Στις δυτικές περιοχές των Μεγάλων Λιμνών, το χιόνι έπεσε με ιδιαίτερη ένταση: ως και 30 εκατοστά κάλυψαν μέσα σε λίγες ώρες περιοχές νότια του Σικάγο, ενώ από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 25 εκατοστά.

Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου τα «ψυχρόαιμα» ιγκουάνα, λόγω της ασυνήθιστης πολιτικής θερμοκρασίας υφίστανται απώλεια μυϊκού ελέγχου και πέφτουν από τα δέντρα.

 

 

Φλόριντα: Πάγωσαν τα ιγγκουάνα

Το θέαμα είναι σοκαριστικό για τους κατοίκους της Φλόριντα που συνυπάρχουν. Ελπίζουν και εύχονται ότι η παράλυση, δεν θα οδηγήσει σε θάνατο, εάν σύντομα ανέβει η θερμοκρασία.

 

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΗΠΑ #Μίσιγκαν #παγωμένο φθινόπωρο #πολικό ψύχος