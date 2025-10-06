Εκατοντάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν σε κατασκηνώσεις στις θιβετιανές πλαγιές κοντά στο Έβερεστ, λόγω των ασυνήθιστα έντονων χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων που έχουν πλήξει τα Ιμαλάια τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, εκατοντάδες ορειβάτες, που αποκλείστηκαν από χιονοθύελλα κοντά στην ανατολική πλευρά του όρους Έβερεστ, στο Θιβέτ, οδηγήθηκαν σε ασφαλές σημείο από διασώστες, όπως μετέδωσαν την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι την Κυριακή, 350 ορειβάτες είχαν φτάσει στον μικρό οικισμό Τσουτάνγκ, ενώ είχε αποκατασταθεί η επικοινωνία με περισσότερους από 200 ακόμη ορειβάτες που περιμένουν να διασωθούν, σύμφωνα με το CCTV.

Οι επισκέπτες στην απομακρυσμένη κοιλάδα Κάρμα, η οποία οδηγεί στην ανατολική πλευρά Κάνγκσουνγκ του Έβερεστ, ανέρχονταν σε εκατοντάδες αυτή την εβδομάδα, λόγω των οκταήμερων διακοπών με αφορμή μια Εθνική Εορτή της Κίνας.

Στην περιοχή επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την Παρασκευή, εξαιτίας κατολισθήσεων και πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Επίσης, 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολισθήσεις στην ανατολική περιοχή Ιλάμ, στα σύνορα με την Ινδία, ενώ εννιά άτομα αγνοούνται μετά την παρασυρσή τους από τα νερά. Τρεις ακόμη σκοτώθηκαν από κεραυνούς.