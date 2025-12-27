Ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων καταγράφονται σήμερα στις ΗΠΑ, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές.

Άσχημα νέα για όσους είχαν προγραμματίσει να περάσουν την Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη, καθώς 1600 πτήσεις ακυρώθηκαν.

Το μεγαλύτερο βάρος των ακυρώσεων καταγράφεται στα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης: John F. Kennedy, Newark Liberty International και LaGuardia Airport. Και τα τρία εξέδωσαν ανακοινώσεις μέσω της πλατφόρμας X, προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες για πιθανές αλλαγές και περαιτέρω προβλήματα.

Δείτε στο βίντεο – Αεροπλάνο “διασχίζει” τον ουρανό με χιονοθύελλα:

Εκατομμύρια πολίτες καλούνται να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια σε ένα από τα πιο «καυτά» Σαββατοκύριακα του έτους.

Στη Νέα Υόρκη και στη γειτονική Πολιτεία του Νιου Τζέρσι αναμένονται έως και 20 εκατοστά χιονιού κατά τόπους και οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Όλοι οι Νεοϋορκέζοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Αποφύγετε εάν είναι δυνατόν την οδήγηση και προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς», προέτρεψε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς.

Δείτε την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη:

Πηγή: La Reppublica