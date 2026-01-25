Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να πλήξει σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, αφού προκάλεσε έντονες χιονοπτώσεις στα κεντρικά, απειλώντας εκατομμύρια Αμερικανούς με διακοπή ρεύματος και το δίκτυο μεταφορών με παράλυση λόγω των πολικών θερμοκρασιών.

Winter Storm Fern is transforming communities that rarely see winter weather like this across Texas, Oklahoma and Arkansas, dropping temperatures 20 to 30 degrees below normal and turning freezing rain into several inches of snow — more than they’d typically see in an entire… pic.twitter.com/KXBpmzhCYg — The Weather Channel (@weatherchannel) January 24, 2026

Σε πολλά σούπερ μάρκετ άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, 20 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

A spectacular natural phenomenon called freezing sea spray or freezing sea spray occurs on rocks and slopes overlooking the sea (such as the Atlantic Ocean beaches in Brooklyn, Coney Island, Rockaway, or even the coastal areas of Hudson River if they are open to a relatively open… pic.twitter.com/HHdlW5TzxZ — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) January 24, 2026

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.

CRIPPLING ICE STORM triggers power outages across Oxford, Mississippi. Power flashes lighting up the sky, trees and power lines covered with nearly an inch of ice, and 12-18 more hours of even heavier freezing rain to go#ice #icestorm #winterstorm pic.twitter.com/iAKe252Zwq — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) January 25, 2026

Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν σήμερα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Μέσα στην ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου.

🇺🇸 CYBERTRUCKS SPINNING DONUTS ON ICY STREETS Winter storm turned Dallas into a snowy playground. These Cybertruck drivers are straight-up owning it, doing epic spins and donuts right in the middle of the roads like it’s a rally. Source: @Tesla pic.twitter.com/rFTVgzZEv0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 25, 2026

A huge #IceStorm & #Snowstorm2026 🌀🥶❄️

is getting underway in the US & will cripple large parts of the country for days to come. Classic mild/moist air hitting cold/frigid air situation, made worse by +warmer oceans/climate change. It’s not like nobody warned them! 🌍 pic.twitter.com/ilcrL6dVxu — BWS/Jim NR Dale (@BritWeatherSvs) January 24, 2026

Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

«Χθες τη νύχτα, έμεινα στη σκηνή μου στη βροχή, αλλά δεν έκανε πραγματικά κρύο. Αλλά ξέρω ότι σήμερα το βράδυ, πιθανόν να μου στοιχίσει τη ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρολ Ίτον, ένας 71χρονος άστεγος στο Χιούστον.

Καθώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας υπέστη γενικευμένη βλάβη κατά την τελευταία μεγάλη χειμερινή καταιγίδα το 2021, οι αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο θα αντέξει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα poweroutage.us, περίπου 170.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμεινα χωρίς ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εκ των οποίων περίπου 50.0000 στο Τέξας και 70.000 στη Λουιζιάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

«Μείνετε ασφαλείς και κρατηθείτε ζεστοί!», ήταν η έκκληση του Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.