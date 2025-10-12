Ο εντοπισμός τουλάχιστον 16 πτωμάτων σε κόλπους στο Χιούστον φέτος, προβληματίζει τις αρχές που ήδη διεξάγουν έρευνα .

Μάλιστα έχει αυξήσει τους φόβους για την ύπαρξη και δράση serial killer, ένα ενδεχόμενο που απορρίπτει ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία.

«Κάτι συμβαίνει», δήλωσε ο Τζόζεφ Τζιακαλόνε, συνταξιούχος αξιωματικός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και καθηγητής ποινικής δικαιοσύνης, στο Penn State-Lehigh Valley. «Σύμπτωση; Απίθανο. Απαιτείται προσεκτική εξέταση κάθε υπόθεσης στο Χιούστον, συμπεριλαμβανομένων των 48 ωρών πριν από την ανακάλυψη της εξαφάνισής τους».

Ερωτήματα για το εάν συνδέονται οι θάνατοι μεταξύ τους

Πέντε από τα πτώματα ανακαλύθφθηκαν σε διάστημα πέντε ημερών τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Χιούστον, Νόε Ντίαζ. «Δεν υπάρχουν στοιχεία, και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οποιοδήποτε από αυτά τα περιστατικά συνδέεται», δήλωσε ο Ντίαζ στους δημοσιογράφους.

Ο λοχαγός Σαλάμ Ζία, διοικητής του τμήματος ανθρωποκτονιών του αστυνομικού τμήματος του Χιούστον, δήλωσε ότι το νεότερο θύμα ήταν 20 ετών. Οι αρχές αργότερα αποκάλυψαν ότι τα πτώματα ανήκαν τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες και η ηλικία τους κυμαινόταν από 20 έως 60 ετών.

«Οι φήμες προκαλούν φόβο και άγχος στις κοινότητές μας», δήλωσε ο διοικητής και πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό να βασιζόμαστε σε επαληθευμένες πληροφορίες και έρευνες». Ωστόσο, οι αρχές έχουν ανακαλύψει τουλάχιστον δύο ακόμη πτώματα από τότε που οι αρχές έκαναν αυτά τα σχόλια, σύμφωνα με το Chron, την τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα του Χιούστον.

Ο δήμαρχος του Χιούστον, Τζον Γουίτμαϊρ, καταδίκασε την παραπληροφόρηση και τις «άγριες εικασίες» στο διαδίκτυο σχετικά με τις υποθέσεις, σε συνέντευξη Τύπου στις 23 Σεπτεμβρίου. «Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος ελεύθερος στο Χιούστον του Τέξας», είπε. Χαρακτήρισε τον αριθμό των θανάτων «ανησυχητικό» και ζήτησε υπομονή καθώς η αστυνομία της πόλης διεξάγει έρευνες.

«Μεγάλωσα στο Χιούστον», είπε στους δημοσιογράφους. «Δυστυχώς, ο πνιγμός στους κόλπους δεν είναι καινούργιο φαινόμενο».