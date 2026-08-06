Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια, γράφτηκε μια από τις πιο μελανές σελίδες της σύγχρονης ιστορίας.

Στις 6 Αυγούστου του 1945 με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έγινε η πρώτη ρίψη ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα ενώ στη συνέχεια, στις 9 Αυγούστου βομβάρδισαν και το Ναγκασάκι.

Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα αποτελεί την πρώτη πολεμική πυρηνική επίθεση στην ανθρωπότητα και υπολογίζεται ότι επιτόπου σκοτώθηκαν 70.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους, άμαχοι.

Οι Αμερικάνοι μπορεί μέχρι και σήμερα να θέλουν να πείσουν με το αφήγημα ότι το έκαναν για να σώσουν την παγκόσμια κοινότητα από ένα κύμα περισσότερων νεκρών ή ότι με αυτόν τρόπο θα έβαζαν τέλος στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως αυτό που πραγματικά ήθελαν ήταν να επιβληθούν. Η αποτρόπαια και ανήθικη αυτή κίνησή τους είχε στόχο αποκλειστικά να τους κάνει πρώτη δύναμη στον χάρτη και το κατάφεραν, καταστρέφοντας ανθρώπινες ζωές.

Βίντεο από ντοκιμαντέρ του BBC:

Ωστόσο, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη ήταν ακόμη περισσότεροι. Ειδικότερα, οι ολέθριες συνέπειες της πυρηνικής ακτινοβολίας τους επόμενους τέσσερις μήνες αύξησαν τον αριθμό των νεκρών στους 166.000 στη Χιροσίμα και σε 80.000 στο Ναγκασάκι.

Μετά την έκρηξη, συντρίμμια από τσιμέντο και μέταλλο κάλυπταν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή, γυμνά δέντρα, κτήρια χωρίς παράθυρα, και κολώνες ηλεκτροδότησης: ένα σκηνικό φρίκης.

Το μόνο κτήριο που έμεινε «όρθιο» από τη φονική έκρηξη που στέγαζε την «Εμπορική Έκθεση της Περιφέρειας της Χιροσίμα», όλα τα υπόλοιπα έγιναν στάχτη. Ο θόλος και ο σκελετός του κτηρίου υπάρχει μέχρι και σήμερα, όπως ακριβώς απέμεινε μετά την έκρηξη, και έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

Ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι έχουν θεωρηθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς ουσιαστικά συνέβησαν μετά την νίκη των Συμμάχων (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Σοβιετική Ένωση) εναντίον της Ναζιστικής Γερμανίας στην Ευρώπη.

Βίντεο από την φονική έκρηξη:

Οι Ιάπωνες δεν γνώριζαν τι θα αντιμετώπιζαν αν έδιναν αρνητική απάντηση στο αμερικανικό τελεσίγραφο που τους ζήτησε να παραδοθούν. Η Ιαπωνία, σύμμαχος της Ναζιστικής Γερμανίας απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ και ο πρόεδρος τους, Χάρυ Τρούμαν έδωσε εντολή για τον βομβαρδισμό.

Την 6η Αυγούστου θα πρέπει όλοι να την θυμόμαστε όχι για το παρελθόν αλλά για το μέλλον. Ώστε το τραγικό εκείνο παρελθόν της, ποτέ να γίνει μέλλον μας.