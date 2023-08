Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Οι εκπρόσωποι των μεγάλων στούντιο συναντήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες με τους εκπροσώπους της Writers Guild of America -του σωματείου που εκπροσωπεί τα δικαιώματα συγγραφέων στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα διαδικτυακά μέσα- αλλά δεν υπήρξαν σημάδια σημαντικού διεξόδου στην πολύμηνη εργασιακή σύγκρουση που έχει ανατρέψει το Χόλιγουντ.

Οι ελπίδες γεννήθηκαν στη βιομηχανία του θεάματος όταν η WGA είπε ότι έλαβε αίτημα από την Κάρολ Λομπαρντίνι, πρόεδρο της Συμμαχίας Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP), να συναντηθούν την Παρασκευή για να συζητήσουν τις διαπραγματεύσεις. Η συμμαχία διαπραγματεύεται για λογαριασμό της Walt Disney Co., της Warner Bros. Discovery, του Netflix, της Apple TV+ και άλλων εταιρειών πολυμέσων και streamers.

Αλλά σε ένα σημείωμα προς τα μέλη το απόγευμα της Πέμπτης, οι ηγέτες της WGA υποβάθμισαν τις προσδοκίες για επίλυση της απεργίας και εξέφρασαν σκεπτικισμό για τις προθέσεις της AMPTP.

«Δεν θα προδικάσουμε τι θα ακολουθήσει», δήλωσε η διαπραγματευτική επιτροπή της WGA. «Αλλά τα playbook πεθαίνουν σκληρά. Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες έχουν σπαταλήσει μήνες για την ίδια αποτυχημένη στρατηγική τους. Προσπάθησαν, επανειλημμένα, μέσω ανώνυμων αποσπασμάτων στα μέσα ενημέρωσης, να χρησιμοποιήσουν τακτικές τρόμου, φήμες και ψέματα για να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητά μας».

Σε απάντηση, η AMPTP χαρακτήρισε τη ρητορική της επιτροπής διαπραγμάτευσης της WGA «ατυχή».

«Αυτή η απεργία έχει βλάψει χιλιάδες ανθρώπους σε αυτόν τον κλάδο και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη», ανέφερε η AMPTP σε δήλωση την Πέμπτη. «Το μόνο βιβλίο μας είναι να κάνουμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν στη δουλειά».

Ωστόσο, πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις που δεν ήταν εξουσιοδοτημένες να σχολιάσουν ανέφεραν ότι η συνάντηση της Παρασκευής δεν πήγε καλά και ότι υπήρξε μικρή πρόοδος στην επίλυση των βαθιών διαφορών μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τα μέρη να συμφωνούν να επιστρέψουν στα αντίστοιχα στρατόπεδά τους για να αξιολογήσουν τις επιλογές. Δεν ήταν σαφές εάν και πότε θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι συνομιλίες.

Η AMPTP και η WGA αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η εργατική μάχη σε δύο μέτωπα – οι ηθοποιοί ενώθηκαν με συγγραφείς πριν από τρεις εβδομάδες – είναι ολοένα και πιο δαπανηρή για τις μεγάλες εταιρείες των media, οι οποίες αντιμετωπίζουν επίσης πίεση να επιλύσουν μια σύγκρουση που έχει πλήξει την οικονομία της ψυχαγωγίας υψηλού προφίλ του Λος Άντζελες.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας χαρακτήρισε τη συνάντηση της Παρασκευής «ενθαρρυντική εξέλιξη».

«Οι οικονομικές συνθήκες της βιομηχανίας του θεάματος αλλάζουν – και πρέπει να αντιδράσουμε και να εξελιχθούμε σε αυτήν την πρόκληση», δήλωσε η Μπας. «Είναι κρίσιμο να επιλυθεί αμέσως αυτό, ώστε το Λος Άντζελες να επανέλθει σε καλό δρόμο και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ προσωπικά με όλους τους ενδιαφερόμενους με κάθε δυνατό τρόπο για να βοηθήσω να γίνει αυτό».

Οι συγγραφείς προχώρησαν σε απεργία στις 2 Μαΐου. Ζητούν αυξημένη αποζημίωση, μεγαλύτερο μερίδιο από πλατφόρμες ροής και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων ζητημάτων.

Οι συγγραφείς του Χόλιγουντ λένε ότι τα αφεντικά βγάζουν πάρα πολλά

Πολλές από τις ανησυχίες που παρακινούν την τρέχουσα απεργία του Σωματείου Συγγραφέων της Αμερικής – από το μερίδιο τους έως την επικείμενη απειλή της τεχνητής νοημοσύνης – είναι ξεκάθαρα προβλήματα του 2023.

Όμως, μιλώντας σε μια σειρά πικεφοριών έξω από το Fox Studios, ο Μάικ Ρόις πλαισίωσε την καμπάνια της WGA θέτοντας ζητήματα ενός πιο διαχρονικού αγώνα: Οι εργαζόμενοι βγάζουν πολύ λίγα, και τα αφεντικά πάρα πολλά.

«Αν δεν έχουν χρήματα για να μας δώσουν αυξήσεις, τότε πώς τα μεγαλοστελέχη τους έφτασαν σε τέτοιο ρεκόρ μισθών;» ρώτησε ο Ρόις, συνδημιουργός του “Men of a Certain Age” του TNT και ο συνπαρουσιαστής πίσω από την επανεκκίνηση του “One Day at a Time” του Netflix.

«Η διαφορά μεταξύ της αμοιβής του CEO και της αμοιβής των εργαζομένων δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη στους περισσότερους κλάδους, αλλά σε αυτόν τον κλάδο είναι ακόμη χειρότερη».

Είναι ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις γραμμές των πλακάτ σε όλο το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη: Οι συγγραφείς λένε ότι έχουν χάσει πολλά από την επανάσταση του streaming, ακόμη και όταν οι εργοδότες τους ανταμείβονταν πλούσια. «Θέλουμε μόνο 2% από το 1%,» έγραφε ένα πλακάτ.

Οι αμοιβές για τα κορυφαία στελέχη του Χόλιγουντ αυξήθηκαν στα ύψη κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας, φτάνοντας στα 1,43 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, αυξημένα κατά 50% από τις συνολικές αμοιβές το 2018, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων που συνέλεξε η ερευνητική εταιρεία Equilar Inc.

Ωστόσο, τα συνολικά επίπεδα αποζημίωσης στελεχών, σημείωσε απότομη πτώση πέρυσι, καθώς αυτές οι εταιρείες αντιμετώπισαν νευρικότητα στο χρηματιστήριο και πίεση από τους επενδυτές να κάνουν τη ροή κερδοφόρα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από δηλώσεις πληρεξουσίου που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Τα δεδομένα αποζημίωσης περιλαμβάνουν δικαιώματα μετοχών, βασικούς μισθούς, μπόνους και άλλα προνόμια.

Τώρα καλούνται οι εργαζόμενοι που δεν είχαν δει κέρδη στις αυξήσεις την περίοδο της πανδημίας, να «πληρώσουν» τις απώλειες από τη μείωση κερδών των στούντιο και μεγαλοστελεχών τους.

Με πληροφορίες από Los Angeles Times