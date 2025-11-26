Τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη, πέθαναν και τουλάχιστον τρία άλλα τραυματίστηκαν σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε σκαλωσιές από μπαμπού σε ουρανοξύστη, στον οποίο παγιδεύτηκαν αρκετοί κάτοικοι.

Τεράστιες στήλες σκούρου καπνού υψώνονταν ψηλά στον ουρανό από το σημείο του συμβάντος στο Wang Fuk Court την Τετάρτη 26/11, με τις φλόγες να έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον τρία τετράγωνα.

Η αστυνομία δήλωσε  ότι έλαβε πολλές αναφορές για άτομα παγιδευμένα στο κτίριο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, με έναν άνδρα και μια γυναίκα να φέρονται να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και να έχουν υποστεί εγκαύματα.

 

 

Σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, αρκετοί ένοικοι ζήτησαν βοήθεια, λέγοντας ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από το φλεγόμενο κτήριο. Ένας άνδρας και μια γυναίκα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και παρελήφθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους από ασθενοφόρα. Η φωτιά φέρεται να είχε εξαπλωθεί και σε κοντινά κτήρια.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μην πλησιάζουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Ο ουρανοξύστης έχει  1.984 διαμερίσματα και φιλοξενεί περίπου 4.000 κατοίκους.

