Τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροσβέστη, πέθαναν και τουλάχιστον τρία άλλα τραυματίστηκαν σε μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε σκαλωσιές από μπαμπού σε ουρανοξύστη, στον οποίο παγιδεύτηκαν αρκετοί κάτοικοι.

Τεράστιες στήλες σκούρου καπνού υψώνονταν ψηλά στον ουρανό από το σημείο του συμβάντος στο Wang Fuk Court την Τετάρτη 26/11, με τις φλόγες να έχουν εξαπλωθεί σε τουλάχιστον τρία τετράγωνα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι έλαβε πολλές αναφορές για άτομα παγιδευμένα στο κτίριο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, με έναν άνδρα και μια γυναίκα να φέρονται να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και να έχουν υποστεί εγκαύματα.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, αρκετοί ένοικοι ζήτησαν βοήθεια, λέγοντας ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από το φλεγόμενο κτήριο. Ένας άνδρας και μια γυναίκα υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και παρελήφθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους από ασθενοφόρα. Η φωτιά φέρεται να είχε εξαπλωθεί και σε κοντινά κτήρια.

TVB Breaking News: A level-four fire has broken out at the exterior scaffolding of Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong. At least three people are injured, and multiple others are trapped. 香港无线TVB：香港大埔宏福苑外牆棚架四級火。至少三人傷、多人被困。 pic.twitter.com/EzwtfoPjw5 — Xu Ning 徐宁 (@xuning) November 26, 2025

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μην πλησιάζουν την περιοχή όσο συνεχίζονται οι πυροσβεστικές επιχειρήσεις.

Ο ουρανοξύστης έχει 1.984 διαμερίσματα και φιλοξενεί περίπου 4.000 κατοίκους.