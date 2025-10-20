Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10, ώρα Ελλάδος) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος που μετέφερε εμπορεύματα και εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι εξετράπη από τον διάδρομο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και κατέληξε στη θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών.

JUST IN: Emirates cargo plane goes off the runway, hits ground vehicle and tumbles into the sea at Hong Kong International Airport. 2 people missing pic.twitter.com/HDqAF8jVy0 — BNO News Live (@BNODesk) October 19, 2025

Η πτήση EK9788 της Emirates, προερχόμενη από το Ντουμπάι, έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση και χτύπησε όχημα εξυπηρέτησης εδάφους που βρισκόταν κοντά στον διάδρομο.

🚨BREAKING: A Boeing 747-481 (registration TC-ACF), operating Emirates Flight EK9788 from Dubai, veered off the runway after landing at Hong Kong International Airport. The aircraft reportedly collided with a ground service vehicle, dragging it into the water. While the crew… pic.twitter.com/JYlGItENws — AirNav Radar (@AirNavRadar) October 19, 2025

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου, ενώ δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στην πτήση EK9788 της Emirates SkyCargo δεν τραυματίστηκαν. Οι τέσσερις επιβαίνοντες του πληρώματος του αεροσκάφους κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΑΛ.Π.

Πηγή: Reuters