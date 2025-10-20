Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10, ώρα Ελλάδος) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος που μετέφερε εμπορεύματα και εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι εξετράπη από τον διάδρομο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης και κατέληξε στη θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών.

Η πτήση EK9788 της Emirates, προερχόμενη από το Ντουμπάι, έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση και χτύπησε όχημα εξυπηρέτησης εδάφους που βρισκόταν κοντά στον διάδρομο.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου, ενώ δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στην πτήση EK9788 της Emirates SkyCargo δεν τραυματίστηκαν. Οι τέσσερις επιβαίνοντες του πληρώματος του αεροσκάφους κατάφεραν να διαφύγουν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

ΑΛ.Π.

Πηγή: Reuters

