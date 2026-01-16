Τον πυροβολούν εν ψυχρώ μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Χόνγκ Κόνγκ. Πέφτει νεκρός λίγο πριν μαχαιρώσει μία ανυποψίαστη γυναίκα στο Tuen Mun Town Plaza, χθες (15/1) το απόγευμα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο άνδρας κρατάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια παίρνει όμηρο μία γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα.

 


Ωστόσο, λίγο πριν της επιτεθεί, οι αστυνομικοί τον πυροβολούν ρίχνοντάς του πέντε φορές. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο βίντεο φαίνονται, επίσης, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο έντρομοι και πανικοβλημένοι για να σωθούν.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αστυνομικοί πυροβολούν άνδρα πριν επιτεθεί σε γυναίκα με μαχαίρι #εμπορικό κέντρο #Χόνγκ -Κόνγκ #Χονγκ Κονγκ