Τον πυροβολούν εν ψυχρώ μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Χόνγκ Κόνγκ. Πέφτει νεκρός λίγο πριν μαχαιρώσει μία ανυποψίαστη γυναίκα στο Tuen Mun Town Plaza, χθες (15/1) το απόγευμα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο άνδρας κρατάει ένα μαχαίρι και στη συνέχεια παίρνει όμηρο μία γυναίκα κρατώντας την από την τσάντα.

🚨Hong Kong chaos: Terrified shoppers flee for their lives as police shoot dead a crazed knifeman who took a woman hostage at Tuen Mun Town Plaza mall. Quick, decisive action saves the day. Meanwhile in Britain… you can roam freely with knives. 🇬🇧 pic.twitter.com/9HBZgTQDJI — Make Europe Great Again – M.E.G.A (@ScaryEurope) January 16, 2026



Ωστόσο, λίγο πριν της επιτεθεί, οι αστυνομικοί τον πυροβολούν ρίχνοντάς του πέντε φορές. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Στο βίντεο φαίνονται, επίσης, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο έντρομοι και πανικοβλημένοι για να σωθούν.