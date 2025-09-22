Το διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των επιβατικών πτήσεων για 36 ώρες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες εδώ και χρόνια, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg News, επικαλούμενο ανθρώπους που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό.
Τα μέτρα πρόκειται να ληφθούν εξαιτίας του υπερτυφώνα Ραγκάσα, που βρίσκεται προ των πυλών.
