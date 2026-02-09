Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ επέβαλε σήμερα ποινή συνολικά 20 ετών κάθειρξης στον πρώην μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης που στρατεύονταν υπέρ της δημοκρατίας, τον Τζίμι Λάι, για αθέμιτη σύμπραξη με δυνάμεις του εξωτερικού και διέγερση σε εξέγερση μέσω του Τύπου, παρά τις πιέσεις της Βρετανίας, των ΗΠΑ και οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που καλούσαν τις αρχές να τον αφήσουν ελεύθερο.

Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της εφημερίδας Apple Daily, που πλέον έχει αναστείλει την έκδοσή της, αντιμετώπιζε ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Κρίθηκε ένοχος τη 15η Δεκεμβρίου για τρεις κατηγορίες, έπειτα από δίκη που σύμφωνα με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμανε το τέλος της ελευθερίας του Τύπου στην αυτόνομη περιοχή που επιστράφηκε στην Κίνα από τη Βρετανία το 1997.

Η καταδίκη του απαγγέλθηκε δυνάμει του νέου νόμου περί εθνικής ασφαλείας που επιβλήθηκε από το Πεκίνο έπειτα από διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, κάποιες από τις οποίες αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια, που είχαν συνταράξει το Χονγκ Κονγκ το 2019.

Ο νόμος αυτός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποθέσεις σύμπραξης με δυνάμεις του εξωτερικού, αδίκημα το οποίο επισύρει ποινές από δέκα χρόνια έως και ισόβιας κάθειρξης.

Στην ετυμηγορία έκτασης 856 σελίδων οι δικαστές σημείωσαν ότι ο 78χρονος πρώην μεγιστάνας «έτρεφε έχθρα και μίσος» έναντι της Κίνας για «μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του» και επιδίωκε «να ανατρέψει το Κομμουνιστικό Κόμμα» της Κίνας.

Ο Τζίμι Λάι, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, φυλακίστηκε το 2020 και κρατείται σε απομόνωση κατόπιν «δικού του αιτήματος», σύμφωνα με τις Αρχές, ωστόσο η οικογένειά του εκφράζει ανησυχία για την κλονισμένη υγεία του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η υπουργός Εξωτερικών του οποίου Ιβέτ Κούπερ κατήγγειλε τους «πολιτικούς διωγμούς» σε βάρος του Λάι, ανέφερε πως αναφέρθηκε στην υπόθεση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον περασμένο μήνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει ότι ελπίζει ο Κινέζος ομόλογός του Σι να φροντίσει να αφεθεί ελεύθερος ο Τζίμι Λάι.

Τον περασμένο μήνα, η Διεθνής Αμνηστία, με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε ότι η καταδίκη του πρώην μεγιστάνα του Τύπου είναι «κακός οιωνός για την ελευθερία του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ».

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε τη δίκη «μασκαράτα από την αρχή μέχρι το τέλος».

Η δίκη του Τζίμι Λάι θα έβγαζε ετυμηγορία «για το μέλλον της ελευθερίας του Τύπου» στο Χονγκ Κονγκ, σημείωσε από την πλευρά της η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Το Πεκίνο απορρίπτει τις επικρίσεις. Οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ αντέτειναν πως η υπόθεση του Λάι δεν είχε «καμιά σχέση με την ελευθερία της έκφρασης ή του Τύπου».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP